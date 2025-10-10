Axiom JDK и IVA Technologies объединяют усилия для создания доверенных систем для корпоративных коммуникаций на базе Java

Компании Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, и IVA Technologies, российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Оно направлено на развитие доверенных решений для корпоративных коммуникаций, использующих защищенную среду исполнения Java-приложений, сертифицированную ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Компании провели интеграции и подтвердили корректную работу платформы для бизнес-коммуникаций IVA One с применением сертифицированной среды исполнения Java Axiom JDK Certified. Продукты успешно прошли испытания, что удостоверяется сертификатом совместимости. Благодаря этому заказчики могут применять совместное решение в средах с повышенными требованиями к безопасности. В рамках партнерства клиенты также получат гарантированную поддержку продуктов, качественную интеграцию, регулярные обновления безопасности и функциональности, оперативное исправление уязвимостей.

IVA One — платформа для корпоративных коммуникаций, которая объединяет в одном приложении все необходимые инструменты для сотрудников: корпоративный мессенджер, аудио- и видеозвонки, вебинары, электронную почту, календарь, адресную книгу, систему распознавания речи и онлайн-переводчик на базе ИИ, а также сервисы для автоматизации бизнес-процессов. Платформа предназначена для обеспечения взаимодействия внутри компаний, поддерживает работу на десктопных, веб- и мобильных устройствах. Коммуникационная платформа IVA One включена в реестр российского ПО.

Axiom JDK Certified — российская платформа Java, сертифицированная ФСТЭК по четвертому уровню доверия. Она поддерживает безопасное выполнение Java-кода в критически важных системах. В ее основе — промышленная методология безопасной разработки в соответствии с ГОСТ Р 56939–2024, регулярный аудит и выпуск обновлений безопасности. Продукт обеспечивает отсутствие недекларированных возможностей и контроль цепочки поставок ПО, поддерживает современные архитектуры и более 20 системных платформ.

«Мы рады объединить усилия с компанией IVA Technologies — ключевым игроком рынка корпоративных коммуникаций. Наше совместное решение помогает заказчикам строить безопасную инфраструктуру для делового общения. Это важный шаг к формированию надежного импортонезависимого стека для всего корпоративного сектора», — отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK.

«Мы создаем решения, которые соответствуют самым высоким стандартам безопасности и обеспечивают надежную защиту информации, повышая устойчивость компаний к кибератакам. Партнерство с Axiom JDK подтверждает, что IVA Technologies разрабатывает для заказчиков не только функциональные, но и максимально защищенные продукты для корпоративных коммуникаций», — сказала Мария Пучкова, директор по маркетингу IVA Technologies.