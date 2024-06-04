Onyx Boox Raphael – цветной ридер оптимального размера

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет первый в линейке ридер с цветным 7-дюймовым экраном. Модель Onyx Boox Raphael выполнена в тонком компактном корпусе с кнопками листания, базируется на современной аппаратной платформе и работает под управлением операционной системы Android 11. В комплекте с ридером поставляется защитный чехол. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Модель оснащена сенсорным цветным 7-дюймовым дисплеем E Ink Kaleido 3. Такой экран способен отображать до 4096 цветов, а за счет увеличенной диагонали на нем отображается на 30% больше информации, чем на стандартных 6-дюймовых ридерах. Onyx Boox Raphael имеет подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания, позволяющую использовать устройство в условиях плохого освещения. Поддержка функции SNOW Field снижает количество артефактов при частичном обновлении экрана, улучшая качество изображения. Дисплей ридера имеет дополнительную защиту от царапин и повреждений – защитное стекло Onyx Glass. Встроенный G-сенсор автоматически меняет ориентацию экрана при повороте устройства для удобства чтения в портретной или альбомной ориентации.

МакЦентр Onyx Boox Raphael

Аппаратная платформа ридера базируется на современном 4-ядерном процессоре и 2 ГБ оперативной памяти, которых хватает для комфортной скорости работы устройства в любых стандартных режимах. Встроенный Wi-Fi-модуль, поддерживающий диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц, позволяет использовать различные онлайн-сервисы, включая браузер, переводчик и сетевые библиотеки. Наличие Bluetooth 5.0 обеспечивает возможность подключения беспроводных аксессуаров, в том числе наушников и колонок. 32 ГБ энергонезависимой памяти в сочетании со слотом для карт microSD позволяют хранить на ридере большое количество книг и документов. Ридер имеет разъем USB Type-C с поддержкой OTG, с помощью которого можно подключать дополнительные периферийные устройства. Встроенный динамик позволяет прослушивать музыку и аудиокниги, а микрофон - быстро создавать голосовые заметки.

Модель работает под управлением ОС Android 11 и позволяет устанавливать и использовать сторонние приложения. В прошивку Onyx Boox Raphael добавлен магазин приложений RuStore, в каталоге которого представлено более 20 тыс. программ. С помощью RuStore можно безопасно скачивать и обновлять приложения, а также оплачивать подписки. В состав ПО ридера входит приложение Букмейт (12+), открывающее доступ к более чем 200 тыс. книг, комиксов и аудиокниг. Ридер имеет предустановленный аудиопроигрыватель, позволяющий прослушивать музыку и аудиокниги. Функция Text-To-Speech (Текст-В-Речь) дает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Благодаря встроенным словарям можно переводить иностранные слова непосредственно из текста. Кроме того, при подключении к сети Интернет можно использовать онлайн-переводчик для целого фрагмента текста, выбрав его при чтении.

Для комфортного чтения ридер имеет два предустановленных приложения для чтения: AlReaderX Pro и NeoReader. AlReaderX Pro является одной из самых популярных программ для чтения и позволяет менять множество параметров текста: шрифт, его размер, межстрочное расстояние, поля, содержимое колонтитула и многое другое. Кроме того, в приложении можно настраивать управление по множеству параметров, включая тап-зоны и жесты. Есть возможность синхронизации текущей позиции чтения со смартфоном или планшетом. Второе приложение, NeoReader, является собственной разработкой компании Onyx. Приложение в первую очередь предназначено для чтения PDF и DjVu, но при этом поддерживает работу с большинством популярных книжных форматов. Имеется возможность автоматической и ручной обрезки полей, поддержка режима Reflow и настройка контраста. При чтении можно сохранять цитаты, делать закладки и создавать аннотации.

МакЦентр Спецификации Onyx Boox Raphael

Несмотря на увеличенный экран, модель имеет тонкий компактный корпус, оборудованный кнопками листания. Литиево-полимерный аккумулятор емкостью 2300 мАч обеспечивает несколько недель работы от одной зарядки. В комплекте с ридером поставляется «умная» обложка, защищающая экран при транспортировке и обеспечивающая дополнительное удобство при использовании. Модель в корпусе черного цвета доступна для предзаказа, заказать новинку можно за 27 990 руб.