Onyx Boox Poke 5 – быстрый ридер в компактном корпусе

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представила модель Onyx Boox Poke 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения E Ink Carta Plus с подсветкой и сенсорным управлением, базируется на процессоре Qualcomm и работает под управлением ОС Android 11. Модель оснащена беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth и имеет 32 ГБ встроенной памяти в сочетании со слотом для карт памяти microSD. Onyx Boox Poke 5 имеет тонкий компактный корпус, а экран модели закрыт защитным стеклом Onyx Glass. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Onyx Boox Poke 5 имеет 6-дюймовый дисплей E Ink Carta Plus с разрешением 1072×1448 точек и плотностью пикселей 300 ppi. Встроенная подсветка MOON Light 2 позволяет плавно регулировать цветовую температуру, а технология Flicker Free снижает нагрузку на глаза при длительном чтении. Функция SNOW Field (Regal) уменьшает число артефактов при обновлении экрана, улучшая качество изображения. Емкостный сенсор с поддержкой Multi-touch делает чтение и управление различными функциями ридера более удобным. Поверх экрана располагается защитное стекло Onyx Glass, предотвращающее образование царапин и других повреждений. Данное стекло имеет улучшенную прозрачность и обеспечивает отсутствие искажений и защиту от бликов.

Onyx Boox Poke 5

Модель базируется на 4-ядерном процессоре Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти, производительности которых хватает для комфортной скорости работы устройства в большинстве режимов использования. 32 ГБ встроенной памяти в сочетании со слотом для карт microSD позволяют хранить на ридере большое количество книг и документов. Ридер оборудован модулем Wi-Fi, работающим на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяющим пользоваться различными онлайн-сервисами. Встроенный Bluetooth обеспечивает возможность подключения к ридеру различных внешних устройств, в том числе беспроводных наушников для прослушивания музыки и аудиокниг.

Onyx Boox Poke 5 работает под управлением операционной системы Android 11 и позволяет устанавливать и использовать сторонние приложения, включая программы для чтения и магазины электронных книг. В составе ПО ридера имеется предустановленный аудиоплеер, позволяющий слушать аудиокниги и музыкальные файлы. Функция TTS дает возможность прослушивать содержимое любых текстовых файлов. Благодаря встроенным словарям можно переводить иностранные слова непосредственно во время чтения. Кроме того, при подключении к сети Интернет можно использовать онлайн-переводчик для целых фрагментов текста, выбрав их при чтении.

Ридер выполнен в компактном тонком корпусе, вес устройства составляет 160 граммов. Poke 5 имеет разъем USB Type-C с поддержкой функции OTG, позволяющей подключать к ридеру различные аксессуары. Дополнительно к модели можно приобрести удобный защитный чехол, имеющий функцию автоматически перевода в спящий режим.

Характеристики Onyx Boox Poke 5

Модель в корпусе черного цвета уже поступила в магазины по цене 18990 руб. Приобрести новинку можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox, в интернет-магазинах Palmstore.ru и Onyxboox.ru, а также у официальных дилеров компании «МакЦентр».

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Компания Onyx International была основана в 2006 г. Компания осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Onyx International занимается исключительно производством устройств для чтения. Все современные модели Onyx Boox имеют сенсорное управление, немерцающую подсветку, беспроводные интерфейсы и дополнительные сервисы и программы. Помимо этого, производитель предлагает линейку устройств – от классических 6-дюймовых ридеров до E Ink-мониторов с диагональю 25,3 дюйма.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании Onyx International в России, с 2014 г. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции Onyx Boox. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом Onyx Boox. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.