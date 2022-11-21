ONYX BOOX Nova Air 2 – гаджет для чтения и работы c документами

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки новой моделью, ставшей продолжением серии ридеров с экраном 7,8 дюймов и двойным сенсорным управлением. ONYX BOOX Nova Air 2 базируется на обновленной аппаратной платформе и работает под управлением операционной системы Android 11, также было улучшено предустановленное ПО модели. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

ONYX BOOX Nova Air 2 оснащена 7,8-дюймовым дисплеем E Ink Carta Plus и имеет подсветку и двойное сенсорное управление. Емкостный сенсорный слой позволяет управлять устройством касаниями и жестами, листать страницы и масштабировать изображения. А индукционный сенсор производства WACOM дает возможность с помощью стилуса делать рукописные заметки в тексте, рисунки и редактировать документы. В модели установлена подсветка MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания. Поддержка функции SNOW Field позволяет существенно снизить количество артефактов на экране при частичной перерисовке. Благодаря применению программного дизеринга, устройство создает эффект отображения 256 оттенков серого. Качество отображения иллюстраций значительно улучшилось. Дисплей дополнительно закрыт защитным стеклом, предохраняющим от царапин и других повреждений.

ONYX BOOX Nova Air 2

Модель базируется на обновленной аппаратной платформе, включающей мощный 8-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц и 3 ГБ оперативной памяти. Благодаря этому обеспечивается комфортная скорость работы устройства во всех режимах использования, даже при работе с «тяжелыми» файлами. Встроенный Wi-Fi-модуль работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц и дает возможность не только выходить в Интернет, но и передавать файлы с других устройств и пользоваться различными онлайн-сервисами. Кроме того, возможно подключение беспроводных аксессуаров по Bluetooth. Благодаря встроенным в корпус стереодинамикам имеется возможность прослушивать музыку и аудиокниги, а микрофон позволяет использовать ридер в качестве диктофона. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG, позволяющую подключать к ридеру различные дополнительные устройства, такие как накопители, наушники, клавиатуры и т.д.

Предустановленное ПО ридера поддерживает работу с большинством популярных текстовых форматов, а также позволяет воспроизводить аудиофайлы MP3 и WAV. Встроенный словарь позволяет не только переводить слова по отдельности, но и использовать онлайн-сервисы для перевода фрагментов текста, выбранных в текущей читаемой книги. ONYX BOOX Nova Air 2 базируется на операционной системе Android 11 и позволяет устанавливать и использовать различные сторонние приложения из магазина Google Play. Функция TTS (Text-To-Speech) обеспечивает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Ридер поддерживает возможность одновременной работы сразу с двумя приложениями на одном экране (функция Split View).

Несмотря на увеличенный размер экрана, ридер имеет компактный легкий корпус из алюминиево-магниевого сплава толщиной 6,3 мм. Литиево-полимерный аккумулятор 2000 мАч обеспечивает высокую степень автономности, позволяя сократить количество необходимых зарядок устройства. В дополнение к Nova Air 2 можно приобрести фирменный магнитный чехол, выбрав один из трех вариантов цветов: серебристый, зеленый или коричневый. Модель в корпусе белого цвета уже поступила в продажу, приобрести новинку можно за 35 990 руб.

Характеристики ONYX BOOX Nova Air 2

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Компания ONYX International была основана в 2006 г. коллективом инженеров и является мировым производителем устройств для чтения электронных книг (ридеров). Компания осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Главной особенностью всех устройств ONYX BOOX является использование экранов E Ink (электронные чернила), читать с которых значительно комфортнее, чем со смартфонов или планшетов. Экраны «электронная бумага» намного меньше утомляют глаза при длительном чтении, чем классические дисплеи смартфонов и планшетов, не засвечиваются и почти не бликуют на солнце.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. компания «МакЦентр» является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International в России. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции ONYX BOOX. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом ONYX BOOX. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.