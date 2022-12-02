Разделы

Техника
|

Ридер ONYX BOOX Leaf 2 вышел в России

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщила CNews о пополнении линейки ридеров новой моделью с экраном 7 дюймов. Ридер ONYX BOOX Leaf 2 получил новую конструкцию корпуса с расширенным боковым полем и расположенными на нем кнопками листания. Новинка базируется на обновленной аппаратной платформе и работает под управлением операционной системы Android 11. Помимо этого, ридер теперь доступен в двух цветовых решениях: белом и черном.

ONYX BOOX Leaf 2 оснащена 7-дюймовым дисплеем E Ink Carta Plus и имеет подсветку и сенсорное управление. Подсветка MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры позволяет пользоваться ридером в условиях плохого освещения, а емкостный сенсор делает управление устройством более комфортным. Поддержка функции SNOW Field позволяет снизить количество артефактов при частичной перерисовке. Благодаря применению программного дизеринга, создается эффект отображения 256 оттенков серого, значительно улучшая качество отображения картинок. Дисплей имеет защитное стекло*, предохраняющее его от царапин и других повреждений.

onyx_boox_leaf-2_white_2000x2000_05.jpg

ONYX BOOX Leaf 2

Ридер получил обновленную аппаратную платформу, включающую 4-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти. Их производительности хватает для комфортной работы с любыми, даже объемными документами. Встроенный Wi-Fi-модуль поддерживает работу в двух диапазонах и дает возможность передавать файлы с других устройств и использовать онлайн-сервисы, включая сетевые библиотеки. Наличие Bluetooth 5.0 обеспечивает возможность подключения беспроводных аксессуаров. Благодаря встроенному динамику можно прослушивать музыку и аудиокниги, а микрофон позволяет использовать ридер в качестве диктофона. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG, позволяющую подключать к ридеру различные дополнительные устройства, не требующие драйверов.

Предустановленное ПО ридера поддерживает большинство популярных текстовых форматов, а также просматривать картинки и воспроизводить звуковые файлы. Встроенный словарь позволяет переводить иностранные слова непосредственно во время чтения, также есть функция контекстного онлайн-перевода для произвольного фрагмента текста. Модель базируется на операционной системе Android 11 и позволяет устанавливать и использовать различные сторонние приложения, в том числе из магазина Google Play. Используя функцию Text-To-Speech, можно прослушивать содержимое текстовых файлов.

Несмотря на увеличенный экран, модель имеет компактный корпус толщиной 6 мм. Встроенный G-сенсор автоматически выбирает правильное расположение текста при повороте устройства. Благодаря этому можно менять руку с переворотом ридера, и изображение автоматически перестроится. Литиево-полимерный аккумулятор 2000 мАч обеспечивает длительную автономную работу. В дополнение к Leaf 2 можно приобрести фирменный чехол, выбрав один из двух вариантов расцветки: бежевом и голубом. Модель в черном и белом цветах поступила в продажу, приобрести новинку можно за 19 990 руб.

onyx_boox_leaf-2_white_2000x2000_06.jpg

Характеристики ONYX BOOX Leaf 2

***

Александр Губинский, Самараавтожгут: Как мы получали грант на внедрение компьютерного зрения
Поддержка ИТ-отрасли

Компания ONYX International была основана в 2006 г. и является производителем устройств для чтения электронных книг. Компания осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Все современные модели ONYX BOOX имеют сенсорное управление, немерцающую подсветку, беспроводные интерфейсы и дополнительные сервисы и программы.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. компания «МакЦентр» является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International в России. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции ONYX BOOX. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом ONYX BOOX. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла антисанкционная версия «самого простого в освоении Linux» специально для России

AMD заявляет: «Закон Мура» умер. Теперь процессоры будут дорожать ускоренными темпами

Создана революционная система охлаждения для сверхтонких ноутбуков. О шумных вентиляторах можно забыть

Клиенты российских банков под угрозой. За их данные обещают иностранный паспорт и переезд на Запад

Для работы новой ИТ-системы «Калашникова» понадобился забытый китайский стандарт связи

Россиянам с мощными ПК предлагают зарабатывать десятки тысяч в год

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Лучшие SSD емкостью 1 ТБ: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще