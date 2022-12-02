Ридер ONYX BOOX Leaf 2 вышел в России

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщила CNews о пополнении линейки ридеров новой моделью с экраном 7 дюймов. Ридер ONYX BOOX Leaf 2 получил новую конструкцию корпуса с расширенным боковым полем и расположенными на нем кнопками листания. Новинка базируется на обновленной аппаратной платформе и работает под управлением операционной системы Android 11. Помимо этого, ридер теперь доступен в двух цветовых решениях: белом и черном.

ONYX BOOX Leaf 2 оснащена 7-дюймовым дисплеем E Ink Carta Plus и имеет подсветку и сенсорное управление. Подсветка MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры позволяет пользоваться ридером в условиях плохого освещения, а емкостный сенсор делает управление устройством более комфортным. Поддержка функции SNOW Field позволяет снизить количество артефактов при частичной перерисовке. Благодаря применению программного дизеринга, создается эффект отображения 256 оттенков серого, значительно улучшая качество отображения картинок. Дисплей имеет защитное стекло*, предохраняющее его от царапин и других повреждений.

ONYX BOOX Leaf 2

Ридер получил обновленную аппаратную платформу, включающую 4-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти. Их производительности хватает для комфортной работы с любыми, даже объемными документами. Встроенный Wi-Fi-модуль поддерживает работу в двух диапазонах и дает возможность передавать файлы с других устройств и использовать онлайн-сервисы, включая сетевые библиотеки. Наличие Bluetooth 5.0 обеспечивает возможность подключения беспроводных аксессуаров. Благодаря встроенному динамику можно прослушивать музыку и аудиокниги, а микрофон позволяет использовать ридер в качестве диктофона. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG, позволяющую подключать к ридеру различные дополнительные устройства, не требующие драйверов.

Предустановленное ПО ридера поддерживает большинство популярных текстовых форматов, а также просматривать картинки и воспроизводить звуковые файлы. Встроенный словарь позволяет переводить иностранные слова непосредственно во время чтения, также есть функция контекстного онлайн-перевода для произвольного фрагмента текста. Модель базируется на операционной системе Android 11 и позволяет устанавливать и использовать различные сторонние приложения, в том числе из магазина Google Play. Используя функцию Text-To-Speech, можно прослушивать содержимое текстовых файлов.

Несмотря на увеличенный экран, модель имеет компактный корпус толщиной 6 мм. Встроенный G-сенсор автоматически выбирает правильное расположение текста при повороте устройства. Благодаря этому можно менять руку с переворотом ридера, и изображение автоматически перестроится. Литиево-полимерный аккумулятор 2000 мАч обеспечивает длительную автономную работу. В дополнение к Leaf 2 можно приобрести фирменный чехол, выбрав один из двух вариантов расцветки: бежевом и голубом. Модель в черном и белом цветах поступила в продажу, приобрести новинку можно за 19 990 руб.

Характеристики ONYX BOOX Leaf 2

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Компания ONYX International была основана в 2006 г. и является производителем устройств для чтения электронных книг. Компания осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Все современные модели ONYX BOOX имеют сенсорное управление, немерцающую подсветку, беспроводные интерфейсы и дополнительные сервисы и программы.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. компания «МакЦентр» является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International в России. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции ONYX BOOX. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом ONYX BOOX. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.