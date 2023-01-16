Onyx Boox Tab X – флагманский ридер для чтения и работы с документами

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представила новый полноформатный букридер – модель Onyx Boox Tab X. Ридер имеет экран E Ink Mobius Carta размером 13,3 дюйма с гибкой подложкой, повышающей надежность устройства. Модель имеет двойное сенсорное управление: емкостный сенсор позволяет листать страницы, масштабировать их и работать в меню, а индукционный сенсорный слой дает возможность делать рисунки и рукописные заметки. Подсветка MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры позволяет пользоваться ридером в условиях плохого освещения, при этом у нее отсутствует вредное для глаз мерцание. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр». Букридер получил 8-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Новый графический процессор с технологией Boox Super Refresh обеспечивает высокую скорость перерисовки и плавность перемещения объектов на экране. Благодаря применению программного дизеринга, создается эффект отображения 256 оттенков серого, что значительно улучшает внешний вид картинок.

Встроенный Wi-Fi-модуль поддерживает работу в двух диапазонах, 2,4 ГГц и 5 ГГц, и обеспечивает возможность выхода в Интернет, передачи файлов с других устройств и использования онлайн-сервисов, включая сетевые библиотеки, облачные хранилища, работу в браузере, магазин приложений и многое другое. Модуль Bluetooth 5.0 позволяет подключать к ридеру наушники, беспроводные колонки, внешний пульт управления, педали и другие аксессуары. Благодаря встроенному динамику можно прослушивать музыкальные файлы и аудиокниги, а микрофон позволяет делать голосовые заметки. Ридер имеет разъем USB Type-C с поддержкой функции OTG, позволяющей подключать дополнительные устройства: USB-накопитель, мышь, клавиатуру и многое другое. Встроенный G-сенсор автоматически выбирает правильное расположение текста при повороте устройства в пространстве.

Предустановленное ПО ридера поддерживает большинство популярных текстовых форматов, а также позволяет просматривать картинки и воспроизводить звуковые файлы. Встроенный словарь дает возможность переводить иностранные слова непосредственно во время чтения, также есть функция онлайн-перевода для произвольных фрагментов текста. Модель базируется на операционной системе Android 11, поэтому можно устанавливать и использовать различные сторонние приложения, в том числе из магазина Google Play. Используя функцию Text-To-Speech, можно прослушивать содержимое текстовых файлов. Функция Split View позволяет работать с двумя разными приложениями на одном экране одновременно.

Характеристики Onyx Boox Tab X

Onyx Boox Tab X не только подходит для чтения, но и является инструментом для работы с документами различных типов, в том числе PDF и DjVu. Ридер имеет корпус из легкого и прочного алюминиево-магниевого сплава, а экран дополнительно покрыт защитным стеклом. Аккумулятор повышенной емкости 6300 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. В дополнение к ридеру можно приобрести фирменный защитный чехол, с функцией подставки. Модель в корпусе черного цвета поступила в продажу, приобрести ее можно за 94 990 руб. в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox, в интернет-магазинах Palmstore и Onyxboox, а также у официальных дилеров компании.