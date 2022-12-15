Onyx Boox Note 4 – новый крупноформатный ридер

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International Inc, сообщает о поступлении в продажу очередной новинки – модели Onyx Boox Note 4. Новый ридер получил 10,3-дюймовый экран E Ink Mobius Carta с подсветкой и сенсорным управлением, мощный 8-ядерный процессор с 4 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 11. Модель подойдет для чтения технической, учебной и научной литературы, нот, книг по программированию и юриспруденции, а также инструкций и чертежей. Устройство выполнено в тонком легком корпусе из стекла и металла, в комплекте с ридером поставляется защитный чехол. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Onyx Boox Note 4 оснащена 10,3-дюймовым дисплеем E Ink Mobius Carta и имеет подсветку и сенсорное управление. Подсветка MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры позволяет пользоваться ридером в условиях плохого освещения, а емкостный сенсор делает управление устройством более простым и комфортным. Поддержка функции SNOW Field позволяет снизить количество артефактов при частичной перерисовке. Дисплей Mobius, в отличие от бюджетных аналогов, имеет пластиковую основу, что делает его менее хрупким и значительно снижает вероятность повреждений. Кроме того, поверхность защищена алюмосиликатным стеклом, предохраняющим его от царапин и повышающим надежность конструкции. Благодаря увеличенному экрану устройство идеально подходит для работы с крупноформатными документами, включая файлы в форматах PDF и DjVu.

Onyx Boox Note 4

Новый ридер получил аппаратную платформу, включающую 8-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Их скорости хватает для комфортной работы устройства с любыми, даже самыми сложными файлами. Встроенный Wi-Fi-модуль поддерживает работу в двух диапазонах, 2,4 ГГц и 5 ГГц и обеспечивает возможность выхода в Интернет, передачи файлов с других устройств и использования онлайн-сервисов, включая сетевые библиотеки, облачные диски, работу в браузере, магазин приложений и многое другое. Модуль Bluetooth 5.0 позволяет подключать к ридеру наушники, беспроводные колонки, внешний пульт управления, педали и так далее. Благодаря встроенным динамикам можно прослушивать музыкальные файлы и аудиокниги, а микрофон позволяет делать голосовые заметки. Ридер имеет разъем USB Type-C поддержкой функции OTG, позволяющей подключать дополнительные устройства: USB-накопитель, мышь, клавиатуру и др. Модель оборудована сканером отпечатка пальца, обеспечивающим дополнительную защиту личных данных.

В состав предустановленного ПО ридера входят две программы для чтения:

- AlReaderX Pro – приложение, позволяющее тонко настроить отображение текста, включая шрифт, поля, буквицу, выбрать содержимое колонтитула. А также выбрать варианты управления, включая назначение тап-зон и жестов;

- NeoReader – приложение для чтения крупноформатных документов с фиксированным размером страницы. Программа позволяет автоматически и вручную менять поля, читать по колонкам, работать в двухстраничном режиме, распознавать текст и создавать заметки.

Встроенный словарь позволяет переводить иностранные слова непосредственно во время чтения. Помимо этого, есть возможность использования онлайн-сервисов для перевода. Используя функцию Text-To-Speech можно прослушивать содержимое текстовых файлов.

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Благодаря операционной системе Android 11 на ридер можно устанавливать сторонние приложения, в том числе из магазина Google Play.

Устройство имеет тонкий легкий корпус с тыльной панелью из закаленного стекла и поставляется с магнитным защитным чехлом в комплекте. Встроенный литиево-полимерный аккумулятор емкостью 3700 мАч обеспечивает длительную автономную работу. Модель в корпусе синего цвета поступила в продажу, приобрести ее можно за 39 990 руб.

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Компания ONYX International была основана в 2006 г. Осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения до конвейерной сборки. ONYX International занимается исключительно производством устройств для чтения, что позволило полностью сфокусироваться на данном направлении.

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Компания «Макцентр» была основана в 1991 г в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. компания «Макцентр» является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International в России. «Макцентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции Onyx Boox. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом Onyx Boox. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.