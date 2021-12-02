Четыре новых электронных книги Onyx Boox

Компания «МакЦентр», дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает пополнении продуктовой линейки сразу четырьмя новыми ридерами. Три из них являются продолжением успевших стать популярными серий. Это флагманская модель Onyx Boox MAX Lumi 2 с огромным дисплеем диагональю 13,3 дюйма, а также широкоформатные ридеры Onyx Boox Note 5 и Onyx Boox Note Air 2 с экранами 10,3 дюйма. Устройства сохранили все основные достоинства предыдущих моделей серии, но стали работать быстрее, получив более современный процессор и обновленное ПО. Четвертая новинка, модель Onyx Boox Leaf, открывает абсолютно новую серию и представлена в нетипичном для производителя 7-дюймовом формате. Новый ридер имеет тонкий современный корпус и высокопроизводительную аппаратную платформу, а работает Leaf под управлением операционной системы Android 10.

MAX Lumi 2, как и предшествующая модель серии, имеет самый большой экран в линейке производителя размером 13,3 дюйма. Дисплей оборудован двумя сенсорами: емкостным, для удобного управления, и индукционным, позволяющим делать рукописные заметки и рисунки специальным стилусом. Ридер имеет встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, защиту данных обеспечивает сканер отпечатка пальца. Корпус устройства выполнен из легкого и прочного алюминиево-магниевого сплава, а экран закрыт прочным защитным стеклом. Основное отличие от модели первого поколения в том, что был увеличен объем оперативной памяти и улучшен процессор, что позволило существенно повысить скорость работы устройства. Помимо этого, MAX Lumi 2 базируется на более современной версии операционной системы Android 11 и имеет обновленную программную оболочку. Рекомендуемая розничная цена ридера составляет 84 990 руб.

Новые ридеры Onyx Boox

Модели Onyx Boox Note 5 и Onyx Boox Note Air 2 продолжают серии ридеров с экранами 10,3 дюйма. Оба устройства имеют тонкие легкие корпуса, а их экраны закрыты защитным стеклом Asahi. Встроенная система подсветки имеет регулировку цветовой температуры, а дисплей поддерживает двойное сенсорное управление. Ридеры оборудованы разъемами USB Type-C с поддержкой OTG, имеют встроенные Wi-Fi и Bluetooth модули и многое другое. От предыдущего поколения обе эти модели отличаются новым, более быстрым процессором и обновленной операционной системой. Приобрести Onyx Boox Note 5 можно за 55 490 руб., а Onyx Boox Note Air 2 за 49 990 руб.

Модель Onyx Boox Leaf открывает новую для производителя серию и имеет дисплей E Ink Carta Plus размером 7 дюймов с подсветкой и сенсорным управлением. Ридер получил современную аппаратную платформу, включающую высокопроизводительный 8-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Даже при открытии объемных документов скорость работы устройства остается комфортной для пользователей. Модель имеет модуль Wi-Fi, работающий в двух частотных диапазонах, который обеспечивает не только выход в Интернет, но и передачу файлов с других устройств и работу различных онлайн-сервисов. Bluetooth-модуль версии 5.0 позволяет подключать различные внешние устройства и осуществлять передачу файлов. Модель базируется на операционной системе Android 10 и имеет встроенный магазин приложений, в котором пользователи могут найти множество различных полезных программ. Встроенный датчик ориентации автоматически выбирает правильное расположение текста при повороте книги. Onyx Boox Leaf выполнена в тонком компактном корпусе, ее экран закрыт защитным стеклом Asahi. Стоимость новинки 23990 руб.

Характеристики новинок

Приобрести представленные модели можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox или в интернет-магазинах Onyx Boox и Palmstore, а также у официальных дилеров компании «МакЦентр».