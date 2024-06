Серия электронных книг Go – две новинки Onyx Boox уже в продаже

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о пополнении продуктовой линейки двумя новинками - моделями Onyx Boox Go Color 7 и Onyx Boox Go 10.3. Устройство Go Color 7 расширяет линейку цветных ридеров, получив 7-дюймовый дисплей E Ink Kaleido 3, высокопроизводительную аппаратную платформу и два варианта цвета корпуса: черный и белый. Модель Go 10.3 - крупноформатный ридер с 10,3-дюймовым экраном высокого разрешения E Ink Carta Plus и двойным сенсорным управлением, выполненный в тонком компактном корпусе и имеющий мощный 8-ядерный процессор и 4 ГБ оперативной памяти. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Onyx Boox Go Color 7 и Onyx Boox Go

Onyx Boox Go Color 7 — компактный цветной ридер с 7-дюймовым экраном E Ink Kaleido 3, имеющий двухцветную подсветку без мерцания и сенсорное управление. Модель базируется на высокопроизводительной аппаратной платформе, включающей 8-ядерный процессор и 4 ГБ оперативной памяти. Ридер имеет 64 ГБ встроенной памяти и слот для карт microSD, что дает возможность хранить на устройстве огромную библиотеку. Onyx Boox Go Color 7 работает под управлением операционной системы Android 12 и имеет предустановленный магазин приложений Google Play, позволяющий устанавливать дополнительные приложения. С помощью двухдиапазонного модуля Wi-Fi можно выходить в Интернет и пользоваться сетевыми сервисами, а поддержка Bluetooth 5.0 позволит подключать различные внешние устройства. Предустановленный аудиоплеер дает возможность прослушивать аудиокниги и музыку, а благодаря функции Text-To-Speech можно озвучивать тексты. Ридер выполнен в компактном корпусе с удобными кнопками листания на боковой стороне и имеет защитное стекло Onyx Glass*. Благодаря цветному экрану и высокой производительности модель станет отличным выбором для тех, кто планирует совмещать чтение книг и комиксов с работой с объемными документами. Модель доступна в двух цветовых решениях - черном и белом, приобрести ридер можно за 33 990 руб.

Onyx Boox Go 10.3 — крупноформатный ридер, оборудованный 10,3-дюймовым экраном высокого разрешения E Ink Carta Plus. Помимо обычного емкостного сенсорного управления, модель имеет индукционное – позволяющее делать заметки и рисовать с помощью стилуса. Экран распознает 4096 степеней нажатия и позволяет писать и рисовать с очень высокими точностью и детализацией. Onyx Boox Go 10.3 базируется на 8-ядерном процессоре и 4 ГБ оперативной памяти, а 64 ГБ энергонезависимой памяти хватит для хранения большого количества книг и документов. Модуль Wi-Fi, работающий в двух диапазонах, позволяет выходить в Интернет и использовать сетевые сервисы, а поддержка Bluetooth 5.0 — подключать внешние устройства. Встроенный аудиоплеер позволяет прослушивать аудиокниги и музыку, благодаря функции Text-To-Speech можно озвучивать текстовые файлы. Модель работает под управлением ОС Android 12 и позволяет устанавливать дополнительные приложения из магазина Google Play. Onyx Boox Go 10.3 имеет тонкий компактный корпус толщиной всего 4,6 мм, Защитное стекло Onyx Glass предохраняет экран модели от повреждений. Благодаря большому экрану и возможности делать рукописные заметки ридер станет отличным выбором для тех, кто планирует много работать с документами и хочет использовать возможность делать рукописные заметки. Данная модель не имеет встроенной подсветки экрана и предназначена для работы с внешними источниками света. Onyx Boox Go 10.3 в корпусе белого цвета поступил в продажу и доступен по цене 51 990 руб.

Характеристики Onyx Boox Go Color 7 и Onyx Boox Go

Приобрести эти и другие модели производителя можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox, в интернет-магазинах Palmstore.ru и OnyxBoox.ru, а также у официальных дилеров компании «МакЦентр».

* - только для ридеров в черном корпусе