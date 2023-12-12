Onyx Boox Faust 6 – классический ридер с экраном Carta 1200

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, рада сообщить о выходе новой модели, пополнившей популярную серию ридеров, посвященную великому произведению Иоганна Вольфганга Гете. Новинка получила дисплей нового поколения Carta 1200, дополненный подсветкой и сенсорным управлением. Аппаратная платформа реализована на базе высокопроизводительного 4-ядерного процессора. Модель имеет модули Wi-Fi и Bluetooth и работает под управлением ОС Android 11. Встроенная память ридера увеличена до 32 ГБ. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Модель получила 6-дюймовый экран E Ink Carta последнего поколения Carta 1200, имеющий разрешение 758×1024 точки, улучшенный контраст и увеличенную скорость перерисовки. Его встроенная подсветка выполнена по технологии MOON Light 2, она позволяет регулировать цветовую температуру и не имеет мерцания. Функция SNOW Field дает возможность улучшить качество изображения за счет снижения количества артефактов при частичном обновлении экрана. Емкостное сенсорное управление обеспечивает дополнительное удобство как при чтении книг, так и при работе с меню и настройками.

Onyx Boox Faust 6

Ридер построен на современном 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц и имеет 2 ГБ оперативной памяти. Модель получила 32 ГБ встроенной памяти и слот для карт microSD, обеспечивающие возможность хранить на устройстве большое количество книг и документов. Onyx Boox Faust 6 имеет двухдиапазонный модуль Wi-Fi, позволяющий выходить в Интернет, передавать файлы и работать с онлайн-сервисами. При помощи встроенного Bluetooth можно подключать различные беспроводные аксессуары: наушники, колонки, клавиатуру и др.

Программное обеспечение модели базируется на операционной системе Android 11 и позволяет устанавливать и использовать многочисленные сторонние программы. На Onyx Boox Faust 6 впервые добавлен магазин приложений RuStore, в каталоге которого представлено более 20 тыс. российских и зарубежных программ: игры, маркетплейсы, социальные сети, банки и др. RuStore был запущен в 2022 г. Аудитория сервиса превышает 22,5 млн пользователей в месяц. С помощью RuStore можно скачивать, покупать и обновлять приложения, а также оплачивать подписки и покупки любым удобным способом.

В числе предустановленных программ также присутствует аудиоплеер, с помощью которого можно прослушивать музыку и аудиокниги. Благодаря функции Text-To-Speech есть возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить иностранные слова во время чтения, а при подключении к Интернету можно воспользоваться онлайн-переводчиком для фрагментов текста.

Faust 6 выполнен в классическом корпусе, успевшем завоевать любовь большого количества пользователей. Отличительной особенностью модели являются удобные боковые кнопки управления. В комплекте с ридером поставляется «умная» обложка, надежно защищающая экран при транспортировке и обеспечивающая дополнительное удобство при использовании устройства. Аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительную автономную работу.

Onyx Boox Faust 6 в корпусе черного цвета поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 17 490 руб. Приобрести ридер можно в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox, в интернет-магазинах Palmstore.ru и Onyxboox.ru, а также в сети магазинов DNS.

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Компания Onyx International была основана в 2006 г. Осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Все современные модели Onyx Boox имеют сенсорное управление, немерцающую подсветку, беспроводные интерфейсы и дополнительные сервисы и программы. Производитель предлагает линейку устройств – от классических 6-дюймовых ридеров до E Ink-мониторов с диагональю 25,3 дюйма.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании Onyx International в России, с 2014 г. осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции Onyx Boox. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом Onyx Boox.

Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.