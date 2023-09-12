Onyx Boox Magellan 5 – современный ридер в классическом корпусе

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новинку – модель Onyx Boox Magellan 5. Ридер имеет 6-дюймовый экран высокого разрешения с двухцветной подсветкой и сенсорным управлением. Аппаратная платформа модели базируется на процессоре Qualcomm, имеет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ твердотельной памяти. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth расширяют коммуникационные возможности ридера, а операционная система Android 11 позволяет устанавливать и использовать сторонние приложения. Модель выполнена в классическом корпусе с кнопками листания и отличается от предшественников оригинальным темно-синим цветом. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

6-дюймовый экран E Ink Carta Plus, установленный на Onyx Boox Magellan 5, обладает самыми высокими разрешением и контрастностью для дисплеев данного размера. Модель имеет емкостное сенсорное управление, обеспечивающее дополнительное удобство при чтении и использовании других функций ридера. Встроенная подсветка MOON Light 2 позволяет плавно регулировать оттенок цвета от теплого желтого для чтения ночью до молочно-белого для чтения днем. При этом, благодаря использованию технологии Flicker-Free, подсветка не мерцает. Функция SNOW Field значительно снижает число артефактов при частичной перерисовке, повышая качество изображения на экране.

Onyx Boox Magellan 5

Новинка базируется на современном 4-ядерном процессоре Qualcomm и имеет 2 ГБ оперативной памяти. Их производительности хватает для комфортной скорости работы устройства в любых стандартных режимах использования. Встроенная память 32 ГБ в сочетании со слотом microSD позволяют хранить все нужные книги и документы непосредственно на устройстве. Модель имеет двухдиапазонный модуль Wi-Fi, позволяющий пользоваться различными онлайн-сервисами и передавать файлы с других устройств. Встроенный Bluetooth 5.0 обеспечивает возможность подключения различных беспроводных устройств, включая беспроводные наушники или колонку для прослушивания музыки и аудиокниг.

Модель базируется на операционной системе Android 11, позволяющей устанавливать сторонние приложения из Google Play, включая программы для чтения и книжные магазины. На Onyx Boox Magellan 5 предустановлено популярное приложение «Букмейт» (12+), открывающее доступ к большому количеству книг, комиксов и аудиокниг. Ридер имеет встроенный аудиоплеер для прослушивания музыки и аудиокниг, а функция Text-To-Speech позволяет озвучивать содержимое текстовых файлов. Благодаря встроенным словарям можно переводить иностранные слова непосредственно во время чтения. Предустановленные программы для чтения содержат многочисленные настройки, которые позволяют выбрать шрифт, его размер, межстрочное расстояние, поля, включить буквицу, изменить колонтитул, размер виртуальных страниц и многое другое. Кроме того, возможна тонкая настройка тап-зон, жестов и кнопок для максимально комфортного управления.

Букридер выполнен в классическом корпусе, завоевавшем популярность пользователей прежде всего благодаря удобным боковым кнопкам управления. Модель оборудована современным разъемом USB Type-C с поддержкой OTG, позволяющим подключать и использовать различные периферийные устройства, не требующие драйверов. Низкое энергопотребление в сочетании с аккумулятором емкостью 3000 мАч обеспечивают длительную автономную работу.

Onyx Boox Magellan 5 доступна в России по цене 20 490 руб. Модель уже поступила в продажу, приобрести ее можно в интернет-магазинах «Мой маркет.ру», Onyx Boox и Palmstore, а также в фирменных салонах электронных книг Onyx Boox.

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Компания Onyx International была основана в 2006 г.и является мировым производителем устройств для чтения электронных книг (ридеров). Компания осуществляет полный цикл создания продукта, от разработки дизайна и программного обеспечения, до конвейерной сборки. Производитель предлагает широкую линейку устройств, которая сможет удовлетворить запросы практически любого покупателя: от классических 6-дюймовых ридеров до E Ink-мониторов с диагональю 25,3 дюйма.

Компания «МакЦентр» была основана в 1991 г. в России в качестве официального дилера компании Apple Computer. С 2009 г. компания «МакЦентр» является эксклюзивным дистрибьютором продукции компании Onyx International в России, с 2014 г. «МакЦентр» осуществляет локализацию, сертификацию, а также сервисную и техническую поддержку продукции Onyx Boox. За прошедшие годы в России было представлено более 100 моделей устройств для чтения под брендом Onyx Boox. Дилерская сеть компании насчитывает более 150 партнеров по России и странам СНГ, в число которых входят крупные розничные сети, специализированные и интернет-магазины. Компания располагает собственной службой технической поддержки и сервисным центром.