Onyx Boox Note Max – флагманский ридер для чтения и работы с документами

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, представляет новый полноформатный букридер – модель Onyx Boox Note Max. Ридер имеет экран высокого разрешения E Ink Carta Plus размером 13,3 дюйма с двойным сенсорным управлением. Модель получила операционную систему Android 13. Ридер выполнен в легком тонком корпусе из алюминиево-магниевого сплава. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Onyx Boox Note Max имеет экран E Ink Carta Plus (Carta 1300) размером 13,3 дюйма с максимально высокими для такого размера разрешением 3200x2400 точек и плотностью пикселей 300 ppi. Модель имеет двойное сенсорное управление: емкостный сенсор обеспечивает управление, а индукционный дает возможность делать рисунки и рукописные заметки при помощи стилуса. Наличие функции SNOW Field позволяет снизить количество артефактов при обновлении экрана, улучшая качество изображения. Экран ридера дополнительно закрыт антибликовым защитным стеклом Onyx Glass, предотвращающим образование царапин и других повреждений. Стилус дает возможность делать рукописные заметки с распознаванием текста, а также рисунки с переменной толщиной линий.

МакЦентр Onyx Boox Note Max

Ридер получил высокопроизводительную аппаратную платформу: 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Новый графический процессор с технологией Boox Super Refresh обеспечивает высокую скорость перерисовки и плавность перемещения объектов на экране. Встроенный Wi-Fi-модуль поддерживает работу в двух диапазонах и обеспечивает возможность выхода в Интернет, передачи файлов с других устройств и использования различных онлайн-сервисов, включая сетевые библиотеки. Модуль Bluetooth 5.0 позволяет подключать к ридеру наушники, беспроводные колонки и другие аксессуары. Благодаря встроенным динамикам можно прослушивать музыкальные файлы и аудиокниги, а микрофон позволяет делать голосовые заметки. Ридер имеет разъем USB Type-C с поддержкой функции OTG, позволяющей подключать дополнительные устройства. Встроенный G-сенсор автоматически выбирает правильное расположение текста при повороте устройства в пространстве. Модель оборудована аккумулятором емкостью 3700 мАч, обеспечивающим длительное время автономной работы.

Note Max базируется на операционной системе Android 13, поэтому позволяет устанавливать и использовать различные сторонние приложения, в том числе из магазина Google Play. Модель поддерживает большинство популярных текстовых форматов. Встроенный словарь дает возможность переводить иностранные слова непосредственно во время чтения, также есть функция онлайн-пререводчика для фрагментов текста. Предустановленный аудиоплеер позволяет прослушивать музыку и аудиокниги, а с помощью функции TTS (Text-To-Speech) можно озвучивать содержимое текстовых файлов. Благодаря функции Split View можно одновременно работать сразу с двумя разными приложениями на одном экране.

Onyx Boox Note Max подойдет как для чтения книг, так и для работы с документами различных типов, в том числе файлами PDF и DjVu. Ридер выполнен из легкого и прочного алюминиево-магниевого сплава, в дополнение к нему можно приобрести фирменный защитный чехол с функцией подставки, а также специальный чехол со встроенной клавиатурой. Данная модель не имеет встроенной подсветки экрана и предназначена для работы с внешними источниками света. Устройство в корпусе серого цвета доступно для предварительного заказа по цене 84 990 рублей в интернет-магазинах Palmstore.ru и Onyxboox.ru.