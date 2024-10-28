Onyx Boox Note Air 4 С — ридер с большим цветным E Ink-экраном

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc., сообщает о расширении продуктовой линейки еще одним цветным крупноформатным ридером Onyx Boox Note Air 4 С. Модель имеет 10,3-дюймовый дисплей E Ink Kaleido 3 с немерцающей подсветкой MOON Light 2. Сенсорный экран позволяет управлять устройством как пальцами, так и индукционным стилусом. Высокая производительность обеспечивается за счет современного 8-ядерного процессора, дополненного графическим сопроцессором Boox Super Refresh. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Ридер работает под управлением операционной системы Android 13, имеет встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, поддержку OTG и др. Благодаря большому цветному экрану, высокой производительности и возможности делать рукописные заметки Onyx Boox Note Air 4 С подойдет тем, кто планирует совмещать чтение книг и работу с документами, имеющими цветные изображения.

МакЦентр Onyx Boox Note Air 4 С

Представленный ридер оборудован 10,3-дюймовым дисплеем E Ink Kaleido 3, способным отображать до 4096 цветов. Модель имеет встроенную подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания. Помимо обычного емкостного сенсорного управления, ридер имеет индукционный сенсор, позволяющий делать заметки и рисовать с помощью стилуса. Благодаря возможности распознавать до 4096 степеней нажатия, экран модели позволяет писать и рисовать с высокими точностью и детализацией. Функция SNOW Field (Regal) снижает количество артефактов на экране при частичной перерисовке. Расположенное поверх экрана защитное стекло Onyx Glass предохраняет его от царапин и других повреждений.

Модель базируется на обновленной аппаратной платформе: 8-ядерном процессоре, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также ридер дополнен графическим сопроцессором Boox Super Refresh, обеспечивающим улучшенную скорость перерисовки и плавность движения изображений на экране. Модель имеет встроенный Wi-Fi-модуль, работающий в диапазонах 2,4 и 5 ГГц и дающий возможность выходить в сеть Интернет и пользоваться различными онлайн-сервисами. Кроме того, имеется возможность подключения беспроводных аксессуаров по Bluetooth. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG, позволяющую подключать к ридерам различные дополнительные устройства, такие как накопители, наушники, клавиатуры и т.д. Onyx Boox Note Air 4 С имеет встроенный G-сенсор, автоматически выбирающий правильное расположение текста при повороте ридера.

Программное обеспечение ридера поддерживает работу с большинством популярных текстовых форматов, а встроенный аудиоплеер позволяет воспроизводить аудиофайлы MP3 и WAV. Имеется возможность переводить иностранные слова непосредственно во время чтения, а также использовать онлайн-сервисы для перевода фрагментов текста. Модель базируется на операционной системе Android 13 и позволяет устанавливать и использовать различные сторонние приложения, в том числе при помощи встроенного магазина Google Play. Функция TTS (Text-To-Speech) дает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов.

Несмотря на увеличенный экран, ридер выполнен в тонком корпусе из алюминиево-магниевого сплава. Встроенный аккумулятор имеет емкость 3700 мАч и позволяет заряжать ридер раз в несколько недель. Модель поддерживает работу с фирменным магнитным чехлом, он приобретаются отдельно.

В ближайшее время будет открыт предварительный заказ на Onyx Boox Note Air 4 С, приобрести модель можно будет по цене 72 990 руб.