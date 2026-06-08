Onyx Boox Go 6 (Gen II) – второе поколение популярного компактного ридера уже в продаже

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает, что открыт предзаказ на модель Onyx Boox Go 6 (Gen II). Это второе поколение популярного компактного ридера с экраном высокого разрешения размером 6 дюймов. В сравнении с первым поколением, модель получила ряд улучшений: объем оперативной памяти был увеличен до 3 ГБ, появилась поддержка активного стилуса, корпус ридера стал выглядеть более современно. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Onyx Boox Go 6 (Gen II) имеет 6-дюймовый дисплей E Ink Carta Plus (Carta 1300) с разрешением 1072×1448 точек и плотностью пикселей 300 ppi. Встроенная подсветка MOON Light 2 позволяет регулировать цветовую температуру и использует технологию Flicker Free, существенно снижающую нагрузку на глаза при длительном чтении. Функция SNOW Field (Regal) уменьшает количество артефактов при частичной перерисовке, улучшая качество изображения. Помимо обычного емкостного сенсорного управления, ридер имеет дополнительный слой Metal Mesh, позволяющий делать заметки и рисовать с помощью стилуса. Сенсорный слой распознает 4096 степеней нажатия и позволяет писать и рисовать с высокой точностью. Экран ридера закрыт защитным стеклом Onyx Glass, предохраняющим дисплей от царапин и повреждений. Onyx Glass имеет высокую прозрачность и обеспечивает дополнительную защиту от бликов и засветов.

Аппаратная платформа устройства построена на современном процессоре и 3 ГБ оперативной памяти, которых хватает для работы с любыми стандартными приложениями. 32 ГБ энергонезависимой памяти в сочетании со слотом для карт microSD позволяют хранить на устройстве большое количество книг и документов. Ридер оборудован модулем Wi-Fi, работающим в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяющим использовать онлайн-сервисы. Встроенный Bluetooth дает возможность подключать к ридеру различные внешние устройства, в том числе беспроводные наушники для прослушивания музыки и аудиокниг. С помощью встроенного микрофона можно создавать голосовые заметки.

Программное обеспечение Onyx Boox Go 6 (Gen II) базируется на операционной системе Android 11, позволяющей устанавливать и использовать сторонние приложения, включая программы для чтения и онлайн-библиотеки. Ридер имеет предустановленный аудиопроигрыватель для прослушивания музыки и аудиокниг. Функция Text-To-Speech (Текст-В-Речь) дает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Кроме того, при подключении к сети Интернет можно воспользоваться онлайн-переводчиком.

Характеристики Onyx Boox Go 6 (Gen II)

Ридер выполнен в обновленном компактном корпусе, толщина которого составляет 6,75 миллиметров, а вес – 146 граммов. Go 6 (Gen II) оснащен разъемом USB Type-C с поддержкой функции OTG, позволяющей подключать к ридеру различные аксессуары. Дополнительно к модели можно приобрести магнитный защитный чехол, имеющий функцию автоматического перевода в спящий режим, а также активный стилус Boox InkSense Plus.

Onyx Boox Go 6 (Gen II) в корпусах черного и белого цвета уже доступны для предварительного заказа по специальной цене 22 990 руб.