Две новинки «Оникс Букс»: ридер с умным помощником выбора книг «Оникс Букс Элегия» и беспроводной пульт Boox Tappy

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о запуске предзаказа на интересную новинку — модель «Оникс Букс Элегия». Главная особенность данного ридера — умный помощник выбора книг, реализованный на основе искусственного интеллекта в приложении «Яндекс Книги (12+)». Также в продажу поступил компактный беспроводной пульт Boox Tappy, предназначенный для дистанционного листания страниц и управления другими функциями ридера. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Представленный ридер «Оникс Букс Элегия» оснащен 6-дюймовым дисплеем E Ink Carta (Carta 1200) с разрешением 758 x 1024 точки. Встроенная подсветка MOON Light 2 позволяет регулировать цветовую температуру и использует технологию Flicker Free, значительно снижающую нагрузку на глаза при чтении. Функция SNOW Field улучшает качество изображения за счет снижения количества артефактов при обновлении экрана. Емкостный сенсор облегчает управление устройством и листание страниц при чтении. Экран ридера закрыт защитным стеклом Onyx Glass, предохраняющим дисплей от царапин и повреждений.

Аппаратная платформа ридера построена на 8-ядерном процессоре и 2 ГБ оперативной памяти, которых достаточно для комфортной скорости работы в большинстве приложений. Встроенный модуль Wi-Fi поддерживает работу в двух диапазонах и позволяет пользоваться различными онлайн-сервисами. Наличие Bluetooth 5.0 позволяет подключать к ридеру беспроводные аксессуары, включая наушники и колонки. «Оникс Букс Элегия» имеет 32 ГБ встроенной памяти, которых хватит для хранения большого количества книг и документов. Модель оснащена динамиком для прослушивания музыки и аудиокниг, а с помощью встроенного микрофона можно делать голосовые заметки. Ридер оборудован разъемом USB Type-C с поддержкой функции OTG.

Программное обеспечение модели базируется на операционной системе Android 11 и позволяет устанавливать и использовать сторонние приложения. В составе ПО имеются магазины Google Play и RuStore, в которых можно найти большинство нужных приложений. Также в прошивке ридера предустановлены онлайн-библиотеки «Яндекс Книги (12+)» и «Литрес», открывающие доступ к огромному количеству электронных и аудиокниг, подкастов, комиксов и аудиоспектаклей. Встроенный аудиоплеер позволяет прослушивать музыку и аудиокниги, а с помощью функции TTS (Text-To-Speech) можно озвучивать содержимое текстовых файлов. Предустановленные словари помогут перевести иностранные слова непосредственно во время чтения, а при наличии Интернета можно воспользоваться онлайн-переводчиком для фрагментов текста.

В верхней части передней панели ридера находится специальная кнопка, нажатие которой вызывает умный помощник выбора книг в приложении «Яндекс Книги» (12+). Искусственный интеллект помогает подобрать литературное произведение под любой запрос. Новая функция работает на базе Alice AI, семейства генеративных моделей «Яндекс», и решает одну из самых распространенных проблем читателей — выбора книги. Умному помощнику можно написать запрос в свободной форме, например: «посоветуй классический детектив», «найди книги, похожие на Властелина колец» или «предложи что-то почитать про Древнюю Грецию». Алгоритм выберет нужные произведения из огромного каталога «Яндекс Книг» (12+), учитывая не только сам запрос, но и индивидуальные предпочтения пользователя, его историю чтения и взаимодействия с сервисом.

Характеристики «Оникс Букс Элегия»

«Оникс Букс Элегия» имеет тонкий компактный корпус и весит всего 155 граммов. Литиево-полимерный аккумулятор емкостью 1500 мАч обеспечивает до нескольких недель автономной работы устройства от одной зарядки. Дополнительно к ридеру можно приобрести защитный чехол, имеющий функцию автоматического перевода в спящий режим. Модель в корпусе белого цвета доступна для предзаказа в фирменном интернет-магазине onyxboox.ru, приобрести ее можно за 16 990 руб. Первые 20 покупателей, оформивших предзаказ на модель «Оникс Букс Элегия», получат в подарок еще одну новинку – беспроводной пульт Boox Tappy.

Беспроводной пульт Boox Tappy подключается к ридерам с помощью Bluetooth и предназначен для того, чтобы сделать процесс чтения еще удобнее и проще. Простым нажатием кнопок можно перелистывать страницы или осуществлять прокрутку сайтов, практически не затрачивая усилий и не касаясь экрана. Разработчики протестировали беспроводной пульт с несколькими актуальными моделями ридеров: Boox Tappy корректно работает в режиме листания в программах чтения, в том числе в «Яндекс Книгах» (12+), «Литрес» и MyBook, а также позволяет управлять настройкой громкости и осуществлять прокрутку страниц в браузере.

Характеристики Boox Tappy

Оснащенный аккумулятором 95 мАч, Boox Tappy станет помощником для тех, кто ищет больше комфорта при чтении книг и использовании дополнительных функций ридера. Беспроводной пульт имеет три режима работы: чтение, прокрутка и мультимедиа для адаптации к различным типам контента. Boox Tappy в корпусе зеленого цвета поступил в продажу и доступен по цене 3 490 руб.