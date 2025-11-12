Onyx Boox Note Air 5 С – высокопроизводительный флагман с большим цветным экраном и стилусом

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, рада сообщить о пополнении популярной серии 10,3-дюймовых цветных ридеров новой моделью - Onyx Boox Note Air 5 С. Модель имеет дисплей E Ink Kaleido 3 с регулируемой подсветкой MOON Light 2 и двойным сенсорным управлением. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

8-ядерный процессор, дополненный графическим сопроцессором Boox Super Refresh и 6 ГБ оперативной памяти, обеспечивает высокую скорость работы. Ридер работает под управлением операционной системы Android 15, имеет встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, G-сенсор и др. Благодаря большому цветному экрану и возможности делать рукописные заметки Onyx Boox Note Air 5 С отлично подойдет тем пользователям, кто планирует совмещать чтение художественной литературы и работу с документами, имеющими цветные изображения.

Ридер оборудован 10,3-дюймовым дисплеем E Ink Kaleido 3, способным отображать до 4096 цветов. Разрешение экрана составляет 2480x1860 в черно-белом и 1240x930 в цветном режиме. Модель имеет встроенную подсветку MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания. Помимо обычного емкостного сенсорного управления, ридер имеет индукционный слой, позволяющий делать заметки и рисовать с помощью стилуса. Благодаря возможности распознавать до 4096 степеней нажатия, экран модели позволяет писать и рисовать с высокими точностью и детализацией. Функция SNOW Field (Regal) существенно снижает количество артефактов на экране при частичной перерисовке. Защитное стекло Onyx Glass предохраняет экран от царапин и других повреждений.

Ридер базируется на 8-ядерном процессоре, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также ридер дополнен графическим сопроцессором Boox Super Refresh, обеспечивающим улучшенную скорость перерисовки и плавность движения изображений на экране. Модель имеет встроенный Wi-Fi-модуль, работающий в диапазонах 2,4 и 5 ГГц и дающий возможность выходить в сеть Интернет и пользоваться различными онлайн-сервисами. Кроме того, имеется возможность подключения беспроводных аксессуаров по Bluetooth. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG, позволяющую подключать к ридеру различные дополнительные устройства, не требующие драйверов. Onyx Boox Note Air 5 С имеет встроенный датчик положения (G-сенсор), автоматически поворачивающим изображение на экране для чтения в портретной или альбомной ориентации. Устройство также оборудовано микрофоном и стереодинамиками.

Программное обеспечение ридера поддерживает работу с большинством популярных текстовых форматов, а встроенный аудиоплеер позволяет воспроизводить аудиофайлы MP3 и WAV. Имеется возможность переводить иностранные слова непосредственно во время чтения, а также использовать онлайн-сервисы для перевода фрагментов текста. Функция TTS (Text-To-Speech) дает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов.

Несмотря на увеличенный экран, ридер выполнен в тонком корпусе из алюминиево-магниевого сплава. В верхней части корпуса сбоку имеются кнопки регулировки громкости, которые также можно использовать для листания. Встроенный аккумулятор имеет емкость 3700 мАч и позволяет заряжать ридер раз в несколько недель. Модель поддерживает работу с фирменным магнитным чехлом и чехлом-клавиатурой, которые приобретаются отдельно.

Onyx Boox Note Air 5 С уже поступил в продажу, приобрести модель можно по цене 66 990 руб.