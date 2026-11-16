«Оникс Букс Кон-Тики 6» – 7,8-дюймовый ридер получил поддержку активного стилуса

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International, сообщает о поступлении в продажу очередной новинки. Это модель «Оникс Букс Кон-Тики 6», продолжающая серию ридеров с увеличенным до 7,8 дюйма экраном. Обновленная модель получила поддержку активного стилуса и обновленное ПО. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

«Оникс Букс Кон-Тики 6» оснащен 7,8-дюймовым дисплеем E Ink Carta Plus (Carta 1300) c разрешением 1872x1404 точки и плотностью пикселей 300 ppi. Встроенная подсветка MOON Light 2 дает возможность регулировать цветовую температуру и использует технологию Flicker Free, существенно снижающую нагрузку на глаза при чтении. Функция SNOW Field (Regal) позволяет снизить количество артефактов при частичной перерисовке, улучшая качество изображения. Помимо обычного емкостного сенсора, модель имеет дополнительный слой, позволяющий делать заметки и рисунки с помощью стилуса. Сенсорный слой распознает 4096 степеней нажатия и позволяет писать и рисовать с высокой точностью. «Оникс Букс Кон-Тики 6» поддерживает работу со стилусами Boox InkSense и Boox InkSense Plus, которые можно приобрести дополнительно. Экран ридера закрыт защитным стеклом Onyx Glass, предохраняющим дисплей от царапин и повреждений. Onyx Glass имеет высокую прозрачность и обеспечивает дополнительную защиту от бликов и засветов.

Аппаратная платформа новинки базируется на высокопроизводительном 8-ядерном процессоре. Объем оперативной памяти был увеличен до 4 ГБ, а объем встроенной до 64 ГБ. Ридер оборудован модулем Wi-Fi, работающим в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяющим использовать различные онлайн-сервисы, включая браузер, переводчик и сетевые библиотеки. Встроенный Bluetooth дает возможность подключать к ридеру внешние устройства, в том числе беспроводные наушники для прослушивания музыки и аудиокниг. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG. Встроенные динамики позволяют прослушивать аудиокниги и музыку, а микрофон записывать голосовые заметки. Модель имеет встроенный датчик положения (G-сенсор), который автоматически поворачивает изображение для чтения в портретной или альбомной ориентации.

Программное обеспечение ридера базируется на операционной системе Android 11 и позволяет устанавливать сторонние приложения из магазинов Google Play и RuStore. В состав программного обеспечения модели интегрированы книжные сервисы «Яндекс Книги» (12+) и «Литрес», их обширные каталоги охватывают широкий спектр популярной литературы. Ридер имеет предустановленный аудиопроигрыватель для прослушивания музыки и аудиокниг. Функция Text-To-Speech (Текст-В-Речь) дает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. Благодаря встроенным словарям можно переводить иностранные слова непосредственно во время чтения. Кроме того, можно использовать онлайн-переводчик для целого фрагмента текста, выбрав его при чтении.

Несмотря на увеличенный экран, модель имеет легкий компактный корпус, выполненный из алюминиевого сплава. В комплекте с книгой поставляется удобная магнитная обложка, защищающая экран при транспортировке и обеспечивающая дополнительный комфорт при использовании. Аккумулятор ридера имеет увеличенную до 5000 мАч емкость, обеспечивающую до нескольких недель автономной работы. Благодаря увеличенному экрану и возможности делать рукописные заметки «Оникс Букс Кон-Тики 6» подойдет тем пользователям, кто планирует совмещать чтение книг и работу с документами. Модель уже поступила в продажу, приобрести новинку можно за 37 990 руб.