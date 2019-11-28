В России представлен букридер ONYX BOOX Note 2 с 10,3-дюймовым экраном

«МакЦентр» представил модель ONYX BOOX Note 2. По сравнению с предыдущей версией в новинке установлен более мощный процессор, а ОС обновлена до версии Android 9.0 Pie.

Устройство получило сканер отпечатка пальца, модуль Wi-Fi с поддержкой двух диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц, порт USB Type-C с функцией OTG и аккумулятор большей емкости. Кроме того, установлен более новый сенсор Wacom с поддержкой перьевого ввода, а вес устройства стал меньше. Модель ONYX BOOX Note 2 поступила в продажу в розничные магазины по той же цене, что и предшественница.

ONYX BOOX Note 2 оснащен 10,3-дюймовым дисплеем E Ink Mobius Carta с пластиковой подложкой и двойным сенсорным слоем. Экран модели оснащен емкостным сенсором с поддержкой multi-touch, с помощью которого можно листать страницы и масштабировать документы интуитивно понятными движениями двух пальцев. А под E Ink-панелью располагается индукционный сенсорный слой Wacom, распознающий 4096 степеней давления на стилус и позволяющий делать пометки на полях и рукописные заметки. Дисплей покрыт защитным стеклом с антибликовым покрытием. Под экраном расположена кнопка «Обратно» со встроенным сканером отпечатка пальца.

Программное обеспечение поддерживает функцию Split View, позволяющую выводить на экран и работать одновременно с двумя документами, и функцию SNOW Field, снижающую количество артефактов. В модели реализована функция плавно регулируемой подсветки MOON Light+, обеспечивающая комфортное чтение в условиях любой освещенности и позволяющая пользователю по своему вкусу плавно менять оттенок цвета от холодных до теплых тонов.

Благодаря пластиковой подложке экрана и весу всего 378 граммов его можно спокойно брать с собой в поездки. Помимо этого, опционально к нему можно приобрести «умную» обложку, при закрытии переводящую его в спящий режим.

Букридер получил мощный 8-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ flash-памяти, что значительно повысило быстродействие и скорость отклика, а аккумулятор емкостью 4300 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Устройство управляется современной версией ОС Android 9.0 Pie, оснащено модулем Wi-Fi, работающим в диапазонах 2,4 ГГЦ и 5 ГГц, и модулем Bluetooth, а также портом USB Type-C с функцией OTG.

ONYX BOOX Note 2 поддерживает все популярные текстовые форматы файлов, а также аудиофайлы MP3 и WAV, которые можно воспроизводить через два встроенных динамика, а микрофон позволяет делать голосовые заметки. Помимо этого, имеются поддержка TTS-озвучивания, а также предустановленные словарь, браузер и фирменный магазин приложений ONYX Store.

ONYX BOOX Note 2, представленный в корпусе черного цвета, поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 46 990 рублей.