В России стартовали продажи полноформатного букридера Onyx Boox Max 3. Цена

Компания «Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International на территории России, Украины, Белоруссии и США, представила модель нового поколения полноформатных букридеров Onyx Boox Max 3. Устройство получило 13,3-дюймовый сенсорный экран на пластиковой подложке и защитное стекло. Система базируется на мощном восьмиядерном процессоре, имеет увеличенный объем оперативной и флеш-памяти и работает под управлением ОС Android 9.0. Благодаря двум динамикам есть возможность стереофонического воспроизведения звука, а порт USB Type-C с функцией OTG позволяет подключать клавиатуру, мышь и USB-накопители. Кроме того, в центральную кнопку встроен сканер отпечатка пальца. Новинка уже доступна для российских пользователей.

Onyx Boox Max 3 оснащен 13,3-дюймовым дисплеем E Ink Mobius Carta с пластиковой подложкой и двойным сенсорным слоем. Емкостный сенсор поддерживает функцию «мультитач» для быстрого масштабирования документов. Индукционный слой производства компании Wacom с помощью специального стилуса позволяет делать зарисовки и рукописные пометки на полях. Экран распознает 4096 степеней давления на стилус, что может быть полезно художникам и дизайнерам. Помимо этого, под экраном имеется кнопка «Обратно» со встроенным сканером отпечатка пальца.

Экран с большой диагональю оптимален для работы с документами, содержащими графики и схемы, просмотра журналов и файлов в форматах PDF и DjVu. Кроме того, программное обеспечение поддерживает функцию Split View, позволяющую выводить на экран и работать одновременно с двумя документами. Благодаря наличию HDMI-входа устройство можно подключать непосредственно к настольному компьютеру, ноутбуку или планшету и использовать в качестве основного или дополнительного монитора. Для использования в этом качестве можно отдельно приобрести оригинальную подставку.

Букридер получил процессор Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, что значительно повысило быстродействие и скорость отклика, а аккумулятор емкостью 4300 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Устройство управляется современной версией ОС Android 9.0, оснащено Wi-Fi и Bluetooth-модулями, а также портом USB Type-C с поддержкой функции OTG. Благодаря этому к нему можно подключать дополнительные периферийные устройства, не требующие драйверов, такие как USB-накопители, мыши, клавиатуры и т.д. При общем весе 490 граммов толщина корпуса составляет 6,8 мм.

Onyx Boox Max 3 поддерживает все популярные текстовые форматы файлов, а также аудиофайлы mp3 и wav, которые можно воспроизводить через два встроенных динамика, а микрофон позволяет делать голосовые заметки. Помимо этого, имеются поддержка TTS-озвучивания, а также предустановленные словарь, браузер и фирменный магазин приложений Onyx Store.

Букридер оптимально подойдет инженерам, программистам, музыкантам, юристам и всем тем, кто читает документы в форматах PDF и Djvu и заботится о своем зрении.

Onyx Boox Max 3, представленный в корпусе белого цвета, поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 71990 руб.