Представлен крошечный Linux-ПК для хакеров по цене кнопочного телефона

Мини-ПК для всего

Программист и DIY-энтузиаст Брайан Бенчофф (Brian Benchoff) представил проект полноценного карманного Linux-компьютера. Совокупная стоимость комплектующих, на основе которых может быть построено устройство, в теории не превышает $15. Подробную информацию о проекте автор опубликовал на своей странице в Github.

Автор называет свою разработку «минимально жизнеспособным компьютером» (minimum viable computer, MVC), и это название достаточно точно характеризует продукт. Мини-ПК отличается более чем скромными по сегодняшним меркам характеристиками, но благодаря своей невысокой цене, компактности и универсальности, вероятно, может претендовать на интерес со стороны коллег Бенчоффа по цеху.

По словам разработчика, его детище способно на многое. Его можно превратить в аппаратный криптокошелек, на нем можно писать и собирать собственные программы, тестировать на безопасность публичные Wi-Fi-сети. В конце концов, девайс способен запускать классический Doom.

Предполагаемый дизайн устройства

Следует иметь в виду, что графической оболочки для сборки Linux, под управлением которой, как ожидается, будет работать компьютер, нет даже в планах. Поэтому потенциальному пользователю необходимо быть готовым к работе в интерфейсе командной строки. Впрочем, такая мелочь вряд ли отпугнет целевую аудиторию продукта.

15 долларов: много или мало

Главной отличительной чертой гаджета является привлекательная цена. За эти деньги (около 1,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 января 2022 г.) найти сопоставимый по функциональности Linux-гаджет представляется нетривиальной задачей.

В качестве альтернативы в теории можно использовать смартфон, но найти на рынке модель дешевле $30 – задача тоже не из легких. К примеру, в ассортименте «Ситилинка» представлены модели от 2,99 тыс. руб. ($38).

Смартфон PinePhone Pro с открытой архитектурой и поддержкой Linux обойдется и вовсе $399 (около 31 тыс. руб.) при покупке у разработчика – Pine64 – без учета доставки.

За 1,2 тыс. руб. все в том же «Ситилинке» можно приобрести разве что простенький кнопочный сотовый телефон, к примеру, Nokia 105 SS.

Внешний вид и особенности конструкции

MVC представляет собой устройство, выполненное в форм-факторе моноблока, имеет встроенные в корпус дисплей, QWERTY-клавиатуру и, по задумке создателя, должно умещаться в кармане куртки. По своему визуальному дизайну гаджет отдаленно напоминает портативную игровую приставку вроде Sony PSP или Sega Gamegear, но без специфических органов управления.

Доступные порты

Компьютер не может похвастаться обилием портов: на верхней грани в наличии разъем Type-A для подключения устройств с интерфейсом USB 2.0; там же присутствуют слот под карту памяти (SD) и порт USB Type-C, который предназначен для подзарядки батареи девайса.

Модули связи (Wi-Fi, Bluetooth) не предусмотрены разработчиком – такое решение принято с целью удешевления гаджета. Впрочем, ничто не помешает его владельцу подключить недорогой сторонний «свисток» Wi-Fi через USB-порт. Главное, чтобы тот поддерживался Linux.

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Цветной экран с более чем скромным разрешением 320х240 и диагональю 2,1 дюйма на базе IPS-матрицы располагается по центру корпуса, разделяя встроенную в него 47-кнопочную клавиатуру на два равных сегмента. На прикосновения дисплей, подключенный через SPI, не реагирует.

Клавиатура, к слову, силиконовая, как в пультах дистанционного управления телевизором. Выбор в ее пользу также обусловлен стремлением снизить конечную стоимость продукта. Даже такой, наиболее дешевый в своем классе, компонент, по подсчетам Бенчоффа, обойдется примерно в $1,2. Дороже только пластмассовый корпус ($1,7), печатная плата ($2) и экран ($2,2) с SD-картой емкостью 64 ГБ ($2,2).

«Начинка» девайса

«Сердцем» компьютера выбрана система на кристалле (SoC) Allwinner F1C100s стоимостью $0,75. Она несет одно ядро ARM9, работающее на частоте 533 МГц, и 32 МБ оперативной памяти DDR. Дизайн печатной платы позаимствован Бенчоффом у сверхкомпактной платы LicheePi Nano.

Дизайн кастомной платы с креплениями для аккумуляторов

В качестве источника питания планируется использовать пару никель-металлогидридных аккумуляторов типоразмера AAA (мизинчиковые). При желании, как отмечает автор, можно предусмотреть возможность установки перезаряжаемых пальчиковых батареек (AA), что, однако потребует увеличения толщины корпуса компьютера, но позволит удвоить время автономной работы девайса.

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От использования элементов питания на основе лития, которые применяются, в частности, в современных смартфонах, было решено отказаться сразу по нескольким весомым причинам. Во-первых, транспортировка таких ячеек питания сопряжена с определенными трудностями. Во-вторых, литиевые аккумуляторы значительно дороже своих никель-металлогидридных собратьев.

Статус проекта

Прототип устройства пока не готов – оно существует лишь в виде рендеров. Тем не менее, Бенчофф утверждает, что может приобрести все необходимое для сборки мини-компьютера хоть сейчас, прямо в разгар глобального дефицита микросхем и других электронных компонентов.

Бенчофф признается, что планирует коммерциализировать свою разработку. «Да, в конечном счете», – отвечает энтузиаст на гипотетический вопрос посетителя странички проекта.

Необходимо иметь в виду, что стоимость комплектующих для сборки одного такого устройства в $15 достижима только при их закупке крупными партиями, по оценке разработчика, от 10 тыс. штук. Кроме того, в эту сумму не входят затраты на сборку готового девайса и его доставку заказчику. Изготовление же и сборка единичного экземпляра MVC, как утверждает Бенчофф, обойдутся в ни много ни мало $10 тыс.

Учитывая вышесказанное, вероятно, в ближайшее время следует ожидать запуска краудфандинговой кампании, посвященной MVC.