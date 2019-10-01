Huawei выпустит уникальный 5-нм процессор вопреки запретам США

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Huawei работает над новым флагманским процессором Kirin 1000 для будущих смартфонов топового сегмента. В ближайшем будущем она запустит его пробное производство, а сам он может быть выпущен осенью 2020 г. одновременно со смартфонами линейки Mate 40. Процессор имеет все шансы стать первым чипом в мире, произведенным по нормам 5-нанометрового техпроцесса, который пока не используется ни в одном из существующих процессоров. Основу Kirin 1000 составят новые ядра компании ARM – несмотря на угрозы американского правительства, она решила продолжить сотрудничество с Huawei.



Новый процессор для новых смартфонов

Компания Huawei приступила к пробному производству уникального на 1 октября 2019 г. процессора Kirin 1000. Это новый флагманский чип, ориентированный на будущие топовые смартфоны и, возможно, планшетные компьютеры Huawei, а также мобильные гаджеты, выпускаемые под ее дочерним брендом Honor.

Уникальность Kirin 1000 заключается в технологическом процессе, используемом при его производстве – по данным ресурса Korea Herald, Huawei сделала ставку на 5 нанометров. Для сравнения, самые современные чипы Qualcomm и Samsung – 7-нанометровые, а менее крупные вендоры пока не успели освоить и эту технологию. Другими словами, на момент публикации этого материала в мире не существовало ни одного 5-нанометрового процессора.

Возможные сроки релиза

Kirin 1000 придет на замену вышедшего 6 сентября 2019 г. процессора Kirin 990, который лег в основу новейших флагманских смартфонов Huawei Mate 30 и 30 Pro. Это те самые мобильники, которые первыми среди топовых Android-гаджетов вышли на мировой рынок без поддержки сервисов Google.

До выхода Kirin 1000 осталось чуть меньше года

По информации источника, Kirin 1000 может увидеть свет в начале осени 2020 г. и впервые появиться на рынке в составе будущих флагманов Mate 40 и 40 Pro. Что касается P-серии, которую Huawei обновляет весной каждого года, то ее новые представители в лице моделей P40 и P40 Pro, вероятнее всего, будут собраны на актуальном Kirin 990 – этот чип отвечает современным требованиям и даже в чем-то опережает своего главного конкурента Qualcomm Snapdragon 855+: например, у него есть встроенный 5G-модем для доступа к сотовым сетям пятого поколения.

Технические особенности

Процессор Kirin 990, поделенный на три кластера ядер, два из которых состоят из мощных ядер Cortex A76 с различными тактовыми частотами, вышел в период противостояния Запада и Китая и основывается на архитектуре британской компании ARM, несмотря на то, что в мае 2019 г. она прекратила сотрудничество с Huawei из-за давления со стороны американского правительства. В конце сентября 2019 г. ARM сообщила, что продолжит партнерство с Huawei – как пишет The Telegraph, ARM не считает, что ей нельзя вести дела с китайским вендором, поскольку все ее разработки созданы на территории Великобритании, а не США.

Будущий Kirin 1000, пишет Korea Herald, перейдет на более современные ядра Cortex A77, выпущенные ARM в конце мая 2019 г. На какое число кластеров будет поделен массив ядер в этом процессоре, пока неизвестно, но их может быть как больше, так и меньше трех – в Kirin 980 образца осени 2018 г. было всего два кластера.

Ядро Cortex A77 практически не отличается от А76 по тактовой частоте, но у него увеличен параметр IPC (количество исполняемых за такт команд), за счет чего его производительность, по подсчетам самой ARM, выросла на 20% в сравнении с предшественником. При этом уровень энергопотребления остался на прежнем уровне, однако площадь кристалла А77 оказалась примерно на 17% больше A76 при использовании одинаковых технологических норм. Не исключено, что именно по этой причине Huawei сделала ставку на 5 нанометров вместо 7.

В состав Kirin 1000 может войти и интегрированный графический процессор Mali-G77 на новой архитектуре Valhall, который ARM показала одновременно с Cortex A77. Ориентированный на использование в гаджетах премиального уровня, G77, по оценке ARM, превосходит G76 по энергоэффективности и производительности на 30%. Помимо этого Mali-G77 повышает производительность в задачах машинного обучения на 60% на фоне предшественника.

Кто займется производством

У Huawei нет собственных фабрик по производству полупроводниковой продукции – выпуском ее процессоров занимается тайваньская компания TSMC, один из лидеров в это сегменте. Именно она выпускает Kirin 990, и в настоящее время она готовится к переходу на 5-нанометровый техпроцесс. Как отметили в сентябре 2019 г. представители TSMC, массовый выпуск чипов с применением 5-нанометровых норм может начаться в первой половине 2020 г. Более точные сроки они пока не указывают, но предполагают, что запуск конвейера может произойти в марте 2020 г.

По информации PhoneArena, массовое производство Kirin 1000 Huawei закажет именно TSMC, несмотря на то, что Samsung освоила 5 нанометров намного раньше – еще в апреле 2019 г. Добавим, что летом 2019 г. TSMC приступила к разработке 2-нанометрового техпроцесса. Сроки перехода на него компания не указывает, однако промежуточные 3 нанометра компания планирует освоить к 2021 или 2022 г.