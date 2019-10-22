«Байкал электроникс» впервые представила новый процессор BE-М1000

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«Байкал электроникс» впервые представила свой новый процессор BE-М1000, предназначенный для широкого диапазона устройств потребительского и B2B сегментов рынка. Презентацию провел генеральный директор компании-разработчика Андрей Евдокимов на Московском международном форуме «Открытые инновации» в Сколково.

Российский процессор BE-М1000 представляет собой выпускаемую по 28-нм техпроцессу систему на кристалле, в основе которой лежат восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A) и восьмиядерный графический процессор Mali-T628.

Процессор обладает набором интегрированных коммуникационных интерфейсов и высокой вычислительной мощностью, благодаря чему он сможет найти применение в рабочих станциях, моноблоках, ноутбуках, серверах и тонких клиентах.

«Байкал электроникс» специализируется на проектировании систем на кристалле, в основе которых лежат архитектуры ARM и MIPS. Разработки компании предназначены для использования на российском и международном рынках в энергоэффективных компьютерных и промышленных системах с разным уровнем производительности и функциональности. Ее соучредителями являются компании «Т-платформы» и «Т-НАНО». В 2015 году «Байкал электроникс» был выпущен процессор BE-T1000, который ориентирован на сегмент корпоративных заказчиков. С целью развития импортозамещения «Байкал электроникс» планирует, в первую очередь, предоставить свои DBM-платы отечественным производителям оборудования и системным интеграторам для возможности разработки комплексных российских ИТ-решений.

«Я рассчитываю, что выпуск нового процессора придаст существенный импульс развитию российской ИТ-отрасли, и в ближайшее время на рынке появится целый ряд отечественных продуктов на BE-М1000, которые российские компании смогут использовать в своей работе», - сказал генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов.

Технические характеристики процессора BE-М1000. Технология TSMC 28 нм; 8 ядер ARM CortexA57, ARMv8-A (4 кластера по 2 ядра), до 1.5 ГГц; 8 ядер Mali-T628, до 700 МГц; кэш L3 8 МБ; 2 х DDR3/DDR4-2133 64 bit DRAM, ECC; энергопотребление менее 30 Вт.

Встроенные интерфейсы: 2 × 10 Gb Ethernet (10GBase-KR/KX4); 2 × 1 GbEthernet(RGMII); 3 × PCIe Gen.3 (8+4+4 линии); 2 × SATA 6G; 6 × USB3.0/2.0; 4K video-decoder; HDMI 2.0.