Новый суперфлагман Samsung получит процессор от смартфонов Xiaomi

3580

Смартфону Samsung Galaxy Note 20 может достаться процессор Qualcomm Snapdragon 865, вышедший в декабре 2019 г. и использующийся в флагманских смартфонах многих китайских брендов, в том числе Xiaomi и OnePlus. Пока это самый мощный чип Qualcomm, но летом 2019 г. у нее был опыт по выпуску Snapdragon 855+ - форсированной версии процессора Snapdragon 855 с повышенными частотами, нашедшем свое применение во многих топовых и игровых смартфонах.

Новый смартфон со «старым» процессором

Компания Samsung может выпустить новый флагманский смартфон Galaxy Note 20 на том же процессоре, который используется в линейке Galaxy S20. Об этом свидетельствует публикация на портале SlashLeaks утечки тестирования одной из версий Note 20 в бенчмарке GeekBench.

На скриншотах результатов тестирования видно, что Note 20 построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 (маркировка sdm865) таком же, как в новых флагманах Xiaomi Mi 10, вышедших еще в феврале 2020 г., и ряде других топовых смартфонов. Анонс данного чипа состоялся в декабре 2019 г. Стоимость Galaxy Note 20 пока неизвестна, но российская цена предыдущей версии «большого» флагмана Galaxy Note 10 на 4 мая 2020 г. начиналась от 77 тыс. руб. Для сравнения, в КНР Xiaomi Mi 10 стоит от 4000 юаней (41,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 мая 2020 г.). в России этот телефон пока не продается.

Один из вариантов дизайна Galaxy Note 20

Таким образом, в плане производительности процессора Galaxy Note 20, релиз которого предварительно запланирован на август 2020 г., может находиться на уровне линейки Galaxy S20, представленной в феврале 2020 г. Компания Samsung утечку пока не комментирует.

В GeekBench грядущий Note 20 набрал 950 баллов в одноядерном и 3120 баллов в многоядерном режимах. В тестировании принимала участие комплектация с необычным объемом оперативной памяти – 8,22 ГБ.

С чем это связано

Galaxy Note 20 мог получить процессор Qualcomm 865+ - улучшенную версию обычного 865 с более высокой производительностью. У Qualcomm есть опыт по выпуску двух чипов с почти одинаковым названием: в декабре 2018 г. она представила Snapdragon 855, а в начале лета 2020 г. ему на смену пришел 855+, используемый, в том числе, в игровом смартфоне Asus ROG Phone второго поколения.

В отличие от предшественника, 855+ работает на повышенной частоте – до 2,96 ГГц против 2,84 ГГц в Snapdragon 855. Помимо этого, в новом процессоре на 15% увеличена производительность встроенной видеоподсистемы Adreno 640 – ее частота выросла до 675 МГц.

Результат тестирования Galaxy Note 20 в GeekBench

На момент публикации материала Qualcomm не анонсировала скорый выход Snapdragon 865+, другими словами, Snapdragon 865 пока что остается самым производительным процессором в ее линейке.

Существует вероятность, что выпуск Snapdragon 865+ в планы Qualcomm на 2020 г. вовсе не входит. Предположение о переносе сроков релиза топового процессора в конце апреля 2020 г. высказал директор по маркетингу китайской компании Meizu Ван Чжицян (Wan Zhiqiang), не уточнив при этом, на чем основаны его прогнозы. Напомним, что 8 мая 2020 г. состоится премьера нового флагмана компании – Meizu 17 на процессоре Snapdragon 865.

Компания Qualcomm не комментирует предположения участников рынка о задержке с релизом Snapdragon 865+. Не исключено, что новый процессор, в отличие от 7-нанометрового 865, станет 5-нанометровым: тайваньская компания TSMC, выпускающая чипы для Qualcomm, перейдет на новый техпроцесс в ближайшие несколько месяцев.

История повторяется

Смартфон Galaxy Note 10, презентация которого состоялась 7 августа 2019 г., тоже не отличается от линейки Galaxy S10 (февраль 2019 г.) с точки зрения используемого процессора – он построен на Qualcomm Snapdragon 855 вместо 855+, который на тот момент уже существовал. Samsung не прокомментировала отказ от использования более производительного чипа в своем бизнес-флагмане предыдущего поколения. На момент публикации материала в ее модельном ряду не было ни одного смартфона на базе Snapdragon 855+.

В 2019 году Samsung тоже проигнорировала выход более мощного процессора Qualcomm

Стоит добавить, что флагманы Samsung на базе чипов Qualcomm доступны лишь в некоторых странах мира: к примеру, Galaxy Note 10 на Snapdragon 855 нельзя купить нигде, кроме США, КНР, Японии, Латинской Америки, Гонконга и Канады. В Россию и другие регионы он поставляется в версии с процессором собственной разработки Samsung – Exynos 9825. При этом в Galaxy S10 установлен менее производительный чип Exynos 9820.

Аппараты серии Galaxy S20 на Snapdragon 865 тоже продаются только в США, Китае и ряде других стран, а для России и других регионов эти смартфоны собираются на процессоре Exynos 990 с восемью ядрами (два ядра с частотой 2,76 ГГц, два на частоте 2,6 ГГц и четыре на 2 ГГц) и 11-ядерной видеокартой Mali G77 MP11. Не исключено, что для Note 20 Samsung подготовит «форсированную» версию этого чипа.