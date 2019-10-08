Создан смартфон, работающий неделю без подзарядки за счет хитрой технологии дисплея

Sharp выпустила смартфон S7, способный работать до семи дней на одном заряде своего аккумулятора 4000 мАч. Таких результатов компания добилась за счет использования фирменного дисплея IGZO, технические особенности которого позволяют ему потреблять минимум энергии в сравнении с IPS-панелями. Это свойство IGZO в свое время привлекло внимание Apple, и она использовала такие дисплеи в нескольких модификациях смартфонов iPhone и планшетов iPad.

Неделя без подзарядки

Компания Sharp разработала Android-смартфон S7, бьющий рекорды автономности. Обладая не самым емким по меркам 2019 г. аккумулятором (впрочем, большинство смартфонов довольствуется и меньшим), он, по заявлению компании, может проработать на одном его заряде до семи дней.

В Sharp S7 используется АКБ емкостью 4000 мАч, на уровне смартфонов Xiaomi линейки Redmi Note. Идентичный по параметрам аккумулятор установлен, к примеру, в модели Redmi Note 4, вышедшей в 2016 г. и обладающей схожими аппаратными спецификациями.

На момент публикации материала стоимость Sharp S7 и сроки его появления за пределами Японии известны не были. В самой же Стране восходящего солнца смартфон поступит в продажу в середине декабря 2019 г. в трех цветах корпуса – темно-сером, серебристом и персиковом. Цены будут объявлены ближе к релизу.

Тонкости оптимизации

По словам представителей Sharp, существенное увеличение времени автономной работы стало возможным за счет использования в первую очередь хорошо оптимизированной операционной системы Android 10. Google выпустила ее в конце августа 2019 г., и с этим смартфоном она поставляется «из коробки». Кроме того, Sharp S7 участвует в программе Android One, что позволяет ему в числе первых получать все необходимые обновления в течение трех лет с момента своего дебюта.

Sharp S7 можно не заряжать целую неделю

Android 10 в Sharp S7 используется «чистая», то есть без дополнительного программного обеспечения, в том числе без фирменных графических оболочек. По такому же принципу выпускаются смартфоны Nokia, Google и ряда других производителей. Это тоже позволяет экономить заряд аккумулятора за счет отсутствия дополнительного ПО, работающего в фоне и, следовательно, потребляющего ресурсы смартфона и энергию АКБ.

В S7 Sharp использует дисплей с применением фирменной технологии IGZO (Indium gallium zinc oxide, оксид индия, галлия и цинка). Особенность таких панелей в том, что они при равных показателях цветопередачи и яркости потребляют заметно меньше энергии в сравнении с IPS-матрицами, применяемыми в большинстве смартфонов среднего уровня. Свой первый IGZO-дисплей Sharp выпустила в 2012 г., и ставка на нее в смартфоне S7 тоже позволила снизить суммарный объем потребляемой энергии.

Основные спецификации

В дополнение к дисплею, разрешение которого составило 2160х1080 точек (Full HD+) при сравнительно небольшой диагонали 5,5 дюйма, смартфон получил 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 630. Он разделен на два кластера по четыре ядра с частотой до 1,8 и 2,2 ГГц.

Объем оперативной памяти в Sharp S7 составляет 3 ГБ (используется модуль LPDDR4X), а емкость памяти встроенной – 32 ГБ (поддержка microSD не упомянута производителем). Смартфон доступен в единственной комплектации – варианты с большими объемами памяти не предусмотрены.

Sharp S7 доступен в одной комплектации, но в трех цветах

Толщина S7, с учетом батареи 4000 мАч, не превышает 9 миллиметров, а весит смартфон 167 граммов. В его распоряжении есть поддержка сотовых сетей четвертого поколения (LTE), два слота под SIM-карты, ресивер GPS и модули беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac. Sharp реализовала и поддержку NFC – технологии, используемой в современных системах бесконтактных платежей.

Корпус Sharp S7 защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68, как и новые флагманские смартфоны Apple линейки iPhone 11. В него встроены две фотокамеры, основная из которых снабжена сенсором 12 МП с обратной засветкой, оптикой с углом обзора 83 градуса и диафрагмой f/2.0, электронной стабилизацией изображения и светодиодной вспышкой. Фронтальный модуль для селфи получил разрешение 8 МП, угол обзора 86 градусов и диафрагму f/2.2. В паре с обеими матрицами работает процессор обработки изображений ProPix 2.

Широкое использование IGZO-дисплеев

Sharp не ограничивает использование матриц IGZO исключительно техникой собственной разработки. Нередко эти панели встречаются в продукции других крупных компаний, в том числе и Apple. Более того, многие из ее гаджетов с экранами IGZO стали чуть ли не культовыми.

К примеру, одним из таких устройств стал смартфон iPhone 5S, поступивший в продажу в 2012 г. Смартфон стал одним из самых популярных среди всех телефонов Apple и спустя четыре года подарил свою внешность не менее востребованному iPhone SE.

Игровой лэптоп Eurocom M5 Pro с дисплеем IGZO

IGZO-дисплеи Apple использовала и в планшетном компьютере iPad mini второго поколения образца 2013 г. За счет того, что такие панели тоньше легче в сравнении с обычными LCD, Apple смогла минимизировать толщину и массу своего компактного планшета.

Также дисплеи Sharp нередко используются в мониторах и ноутбуках, в том числе и игровых. Например, в октябре 2014 г. вышел топовый (по тем временам) геймерский лэптоп Eurocom M5 Pro, 15,6-дюймовый экран которого разработан именно Sharp.