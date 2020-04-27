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«Инфосистемы Джет» на конференции Cnews представит уникальную разработку для многократного ускорения аналитики больших данных

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28 апреля 2020 г. компания «Инфосистемы Джет» примет участие в конференции CNews «Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике». Эксперты интегратора в партнерстве с израильским ИТ-стартапом SQream представят решение для многократного ускорения обработки ресурсоемких запросов.

Это решение позволяет специалистам по обработке данных значительно ускорить выполнение существующих запросов, переходить от терабайтов к петабайтам данных, экономить время по предварительной обработке. На российском рынке технология будет представлена впервые, хотя она уже имеет десятки внедрений в мире.

SQream DB – это высокопроизводительная SQL база данных, позволяющая существенно ускорить выполнение тяжёлых запросов и при этом сократить стоимость владения данными. Особенностью разработки является то, что она работает на GPU, что позволяет быстро анализировать терабайты и петабайты необработанных данных, устраняя необходимость в трудоемкой подготовке и сокращая время на создание отчетов с нескольких часов до нескольких минут.

SQream DB объединяет возможности графических процессоров NVIDIA и IBM Power9 с технологией NVLink для быстрого, гибкого и экономичного анализа массивных наборов данных. Эти три составляющих обеспечивают высокую производительность обработки SQL-запросов, до 150% выше по сравнению с серверами x86, оснащенными графическим процессором, что снижает стоимость и сложность системы.

О том, как именно работает система SQream DB и какие результаты она показывает на разных данных расскажут Алексей Струченко, начальник отдела СУБД «Инфосистемы Джет» и Александр Рабкин, директор SQream в России в своем докладе «В 50 раз быстрее! Аналитика больших данных на GPU». Не пропустите!



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