Процессоры AMD Epyc ускоряют возможности высокопроизводительных вычислений в суперкомпьютере Perlmutter

Компания AMD совместно с Национальным центром научных энергетических исследований (NERSC), Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли (Berkeley Lab) и в сотрудничестве с другими организациями представили новый суперкомпьютер Perlmutter на базе процессоров AMD Epyc серии 7003.

Новый суперкомпьютер в Национальной лаборатории Лоуренса в четыре раза превысит вычислительную мощность, доступную в настоящее время в NERSC, что сделает его одним из самых быстрых суперкомпьютеров в мире для научного моделирования, анализа данных и решений на базе искусственного интеллекта (ИИ). Суперсистема, разрабатываемая с 2019 года, использует преимущества лучшей в отрасли производительности рабочих нагрузок HPC, предлагаемой новыми процессорами AMD Epyc 3-го поколения, способствуя ускорению и продвижению исследований в области климата, чистой энергетики, полупроводников, микроэлектроники и квантовой информатики.

«Новый суперкомпьютер Perlmutter от NERSC будет способствовать следующей волне значимых открытий, которые помогут решить важнейшие мировые проблемы», – сказал Форрест Норрод, старший вице-президент и руководитель подразделения Data Center and Embedded Solutions Business Group.

суперкомпьютер Perlmutter

«Наша работа с такими ключевыми партнерами, как AMD, позволяет нам значительно увеличить вычислительную мощность и расширить спектр научных возможностей. Perlmutter позволит расширить спектр приложений по сравнению с предыдущими системами NERSC и является первым суперкомпьютером NERSC, разработанным с самого начала для удовлетворения потребностей как моделирования, так и анализа данных», – сказал директор NERSC Судип Досанджх.

Perlmutter, названный в честь лауреата Нобелевской премии астрофизика Сола Перлмуттера, будет запущен в два этапа. Первая фаза уже развернута и включает 1536 нод, каждая из которых оснащена одним процессором AMD Epyc 7763 и четырьмя графическими процессорами A100 Tensor Core от NVIDIA NVlink. Этот этап также включает 35 ПБ файловой системы Lustre all-flash, которая обеспечит очень высокую пропускную способность хранилища. Ожидается, что позднее в этом году во второй фазе будут добавлены еще 3072 узла только для процессоров, каждая из которых будет оснащен двумя процессорами AMD Epyc 7763 и 512 ГБ памяти.