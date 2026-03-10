Главный миф об SSD развеян, последний аргумент фанатов жестких дисков разбит. Флеш-память способна годами хранить информацию без подключения питания

SSD- и USB-накопители оказались вполне способны на протяжении многих лет хранить данные без потери единого бита, даже если не подключать к ним питание. Раньше считалось, что без «подзарядки» ячейки будут деградировать, а информация – портиться, и это было главным и последним аргументом адептов HDD в спорах, какие же накопители лучше. Надежность носителей на базе флеш-памяти доказана в ходе эксперимента длиною в шесть лет.

Флеш-память. Надежно.

Старый миф о том, что SSD и флешки теряют информацию без периодического подключения питания, разрушен. Ранее полагалось, что первые симптомы должны проявиться через полгода, максимум через год, после последнего выключения устройства.

Как пишет Tom’s Hardware, надежность этих накопителей на собственном опыте продемонстрировал пользователь Reddit Закари Вэнс (Zachary Vance). В самый разгар пандемии коронавируса COVID-19, то есть шесть лет назад, в начале 2020 г., Вэнс купил десяток классических флешек Kingston Digital DataTraveler SE9 на 32 ГБ каждая.

Это довольно старые накопители, поскольку подключаются по древнему интерфейсу USB 2.0. Приобретались они исключительно ради эксперимента по проверке надежности.

Avinash Kumar / Pexels Хранить данные на SSD и флешках можно годами. Информация не исчезнет

Вэнс заполнил их до отказа случайными данными, используя прямую блочную запись, после чего отключил их и убрал подальше, чтобы проверить целостность данных. Каждый из накопителей Вэнс включал в разное время – первый он подключил через год, второй через два, третий через три, четвертый через четыре.

В 2026 г. настало время проверки пятой флешки, пролежавшей без подключения шесть лет. Следующее тестирование будет еще через два года, а остальные – в общей сложности через 11, 15, 20 и 27 лет с момента начала эксперимента.

Оказалось, показалось

Предыдущие четыре теста не выявили абсолютно никаких проблем с данными, то есть даже четыре года без питания – вовсе не гарантия потери информации с флеш-памяти.

Пятая флешка, которую Вэнс не трогал с 2020 г., тоже не проявила никаких признаков неисправности как самой себя, так и информации внутри своей памяти. Это доказывает, что флеш-модуль способен держать в себе данные без потери их качества на протяжении как минимум шести лет.

Вэнс устраивает всем проверенным флешкам дополнительный тест. Он не только считывает с каждой из них данные, но также полностью стирает их и повторно записывает до нуля свободного пространства. Таким образом, он проверяет, сохранили ли ячейки памяти способность замещать информацию внутри себя. Каждая из пяти протестированных флешек успешно пережила процесс полной перезаписи.

Ученые, где вы

К моменту выхода материала в мире не существовало других по-настоящему крупномасштабных исследований воздействия времени без питания на качество хранения информации внутри флеш-драйвов потребительского уровня. Как пишет Tom’s Hardware, работа Вэнса – едва ли не единственный подобный эксперимент.

Однако нельзя сказать, что полученные Вэнсом результаты объективны. Он опубликовал их на Reddit, и комментаторы моментально обратили внимание, что он использовал флешки одной и той же серии и даже одинакового бренда. По мнению многих из них, эти накопители и вовсе были из одной партии. Вэнс подтвердил также, что хранил все драйвы в одной коробке в одном и том же месте, не перемещая, то есть температура их хранения была относительно постоянной.

А как у других

Несмотря на все нюансы, эксперты Tom’s Hardware назвали результаты Вэнса многообещающими. Но существуют менее продолжительные эксперименты по тестированию способности флешек хранить данные без питания. Пользователь Reddit под псевдонимом Carnildo не так давно завершил такой тест длиною в один год, в которых подопытными выступали три подержанных SSD – один марки PNY и два производства Lexar, но разных моделей.

Все три накопителя Carnildo купил на распродаже. Один из дисков он оставил без питания на весь год и хранил его на чердаке без кондиционирования и отопления, где большую часть зимы была минусовая температура.

Второй накопитель тоже не подключался к питанию, но на протяжении всего эксперимента находился в комнате со стандартной температурой. Третий диск периодически считывался.

Полученные Carnildo результаты оказались гораздо менее обещающими в сравнении с показателями Вэнса. Спустя год все три устройства показали признаки повреждения данных, причем наибольшее количество сбоев наблюдалось у накопителя, который не подключался, находясь при этом в нормальных температурных условиях. Меньше всего пострадал SSD, который периодически получал питание

Все сходится

В Tom’s Hardware, проанализировав данные Carnildo и Вэнса, пришли к выводу, что производитель, качество накопителя и температура его хранения являются наиболее важными факторами, влияющими на его срок службы и на надежность хранения данных.

На это указывает и то, что производители флэш-памяти обязаны следовать стандарту JEDEC JESD47, который требует, чтобы микросхемы флэш-памяти проходили длительное тестирование, имитирующее 10 лет работы при температуре 55°C. Впрочем, как отметили в Tom’s Hardware, на деле этот стандарт не является обязательным или подлежащим исполнению в какой-либо форме, за исключением деловых отношений между поставщиками памяти, производителями накопителей на ее основе, дистрибьюторами и ритейлерами. Хотя контракты с поставщиками, списки совместимых компонентов (QVL) и стандарты отраслей, в которых используются эти ячейки (автомобильная, авиационная и т. д.), могут прямо требовать соответствия, для стандартных потребительских USB-накопителей, особенно среди предложений от малоизвестных производителей, таких проверок не существует.

Жесткие диски больше не нужны?

Способность годами надежно хранить данные без подключения питания ранее приписывалась лишь жестким дискам – накопителям, давно морально устаревшим, но до сих пор имеющим немало поклонников. Это был последний действительно весомый аргумент в пользу HDD, но он все же был довольно шатким.

Например, все без исключения HDD боятся ударов, особенно тех, что произошли в результате падения, потому что внутри них – крайне хрупкая механика. Так что хранить жесткие диски нужно максимально бережно, а это возможно не всегда.

В 2023 г. CNews писал также, что SSD обошли HDD в плане надежности даже в дата-центрах – последнем прибежище жестких дисков. Твердотельные накопители, плюс ко всему, еще и в разы быстрее любого современного жесткого диска – у последних скорость чтения едва достигает пары сотен гигабайт в секунду ввиду ограничений механики и возможностей интерфейса, тогда как современные SSD давно научились выдавать более 1 ГБ/с или 1024 МБ/с.

К началу 2025 г. SSD также почти сравнялись с HDD в стоимости за 1 ГБ дискового пространства, если рассматривать модели потребительского сегмента. Но все испортил искусственный интеллект, который во второй половине 2025 г. устроил дефицит на мировом рынке SSD и привел к быстрому росту цен. Жестким дискам, впрочем, тоже досталось – их теперь тоже не хватает, и подорожание не за горами.