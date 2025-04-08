Huawei запатентовала на себя редкую российскую технологию сразу после доклада разработчика на конференции. Из презентации скопировали даже ошибки

Китайская компания Huawei запатентовала отечественную технологию, которая была представлена российским разработчиком на конференции МГУ в России. По словам россиянина, китайцы очень интересовались технологией и предлагали поработать вместе.

Патент после конференции в МГУ

Компания Huawei запатентовала технологию троичных вычислений сразу после конференции в МГУ, посвященной троичным вычислениям, где представитель китайского офиса компании активно интересовался российскими разработками.

В начале февраля 2025 г. гендиректор компании ООО «Тайфун» (занимается проектированием троичных сопроцессоров) Александр Тимошенко выступил на конференции МГУ, посвященной троичным вычислениям.

Доклад был посвящен перспективам развития и реализации троичных электронных компонент для изготовления изделий на основе троичной логики. Тимошенко несколько лет разрабатывает чипы на полностью троичной элементной компонентной базе (ЭКБ).

На мероприятии Тимошенко представил схемы троичных вычислений, которые позже попали в патент Huawei.

«На конференции был представитель Китая, который меня много расспрашивал о том, как работают троичные алгоритмы и вычисления на них, — рассказал Александр Тимошенко CNews. — Также предлагали совместно поработать в китайской лаборатории».



Через месяц в марте 2025 г. Huawei получил в Китае патент на троичные логические элементы. В патенте описано, как троичные вычисления можно реализовать на двоичных физических элементах, то есть на привычной компонентной базе. «До этого они пытались создать аппаратную базу и в сторону логических элементов у них никто не смотрел», — отметил Тимошенко.

«Видимо, они взяли мои презентации с конференции. Но я целенаправленно показывал их недоделанными и с ошибками. То, что они запатентовали — один в один то, что я показывал на презентации. На китайском патенте даже название схем не поменялось», — рассказывает Тимошенко.

Александр Тимошенко Слева скрин из патента Huawei, справа презентация Тимошенко

Основное отличие схем только в количестве слагаемых. «Мы делаем минимально А+Б, у них А+Б+В. С точки зрения проектирования схемы 100% аналогичны», — поясняет он.

Помимо этого, расчеты у Huawei ведутся исходя из 3-тритной системы. То есть один трайт (единица измерения информации, аналог байта в компьютерах с троичной логикой) равен трем тритам (минимальная целая единица измерения количества информации источников с тремя равновероятными сообщениям, аналог бита в двоичной логике).

«Данную систему придумали мы в 2023 году. Все зарубежные троичные вычисления основываются на 6-тритных данных. А после конференции китайцы неожиданно стали использовать троичные», — отметил Тимошенко.

При этом ранее планов по созданию троичных логических элементов на двоичной логике Huawei не анонсировала, отметил Александр Тимошенко.

Что интересует китайцев

По словам Тимошенко, китайцев интересовали троичные схемы для нескольких направлений. Первое — это искусственный интеллект (ИИ), потому что в троичной логике у него появляется третье состояние «не знаю».

«В двоичной логике мы оперируем цифрами 0 и 1, а в троичной можно оперировать 0, 1 и 2 (несимметричная логика) или наиболее продвинутая — симметричная, где есть -1, 0 и +1, — пояснил он. — Если это применять в ИИ, то три состояния лучше, чем два. То есть он сможет не только говорить да, нет, как в двоичной. Но у него появится третье состояние «не знаю», или можно добавить еще что-то. Скорость работы ИИ в троичной логике кратно увеличится».

Помимо этого, Китай хочет сделать специализированные интегральные схемы (ASIC) для ИИ, а также для майнинга. «Они хотят сделать троичные вычисления для целей шифрования, потому что если это реализовать, то это будет самым устойчивым шифрованием на данный момент, — продолжил Тимошенко. — Их также интересуют видеокарты».

Как работают троичные вычисления и зачем они нужны

Микроэлектронная отрасль не первый год обсуждает исчерпание потенциала физической архитектуры. Еще в 1965 году основатель Intel Гордон Мур (Gordon Moore) установил известный всем «закон Мура». Однако бесконечно наращивать число транзисторов для роста производительности с каждым новым поколением чипов становится все труднее. Параллельно транзисторам растут и тактовые частоты, что значительно влияет на общее тепловыделение и на конечные характеристики чипов, на поиск новых материалов.

Все вычисления основываются на двоичной логике. Троичные вычисления (троичная арифметика), которая отличается от двоичной: она наиболее емкая, быстрее по скорости вычислений и проще по построению компонентной базы (т.к. это не требует сложности в расположении транзисторов).

Это важно, потому что миниатюризация двоичных схем уже невозможна, то есть остается пробовать повышать емкость вычислений, что и может предоставить троичная логика.

«Неоспоримым утверждением можно считать тот факт, что объем информации, передаваемой за единицу времени, можно нарастить не только через рост частот и миниатюризацию компонент, но и за счет повышения конечной разрядности чипа — то есть количества информации, обрабатываемой за один такт», — пояснил Тимошенко.

Но в Советском Союзе 1957 г. была выпущена малая цифровая машина «Сетунь» в двух экземплярах: «Сетунь-57» и «Сетунь-70». Этот проект был закрыт.

Чем занимается «Тайфун»

В 2022 г. Александр Тимошенко основал компанию «Тайфун», чтобы восстановить троичную арифметику. Компания занимается развитием двух архитектур: «Трит-2» и «Трит-6».

«Трит-2» проектируется по принципу «троичная логика на двоичных физических элементах». Эта система похожа на «Сетунь-58». Цель этой архитектуры — отработать на железе основные методы построения ядер и других компонентов.

В архитектуре «Трит-6» используется принцип «троичная логика на троичных элементах», это аналог «Сетуни-70».

Компания заканчивает проектирование и готовится к производству тестовых образцов. Технология пока не запатентована.

«Проблема в стоимости международного патентования, — отметил Тимошенко. — Суммы крайне высокие. Я работаю за счет собственных средств, без привлечения кредитного плеча, либо каких то субсидий, потому все так медленно и долго идет». Он отметил, что компания обращалась и в фонды и в Минпромторг, а также к Михаилу Мишустину, но ответа не получила.