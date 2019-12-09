Intel возвращает в продажу Pentium шестилетней давности. Видео

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Intel повторно запустила продажи процессора Pentium G3420, впервые появившегося осенью 2013 г. Чип морально устарел и может не заинтересовать потенциальных покупателей на фоне мощных и доступных решений AMD.

Назад в прошлое

Компания Intel вернула в строй процессор Pentium G3420, снятый с производства более четырех лет назад, в середине 2015 г. Она предлагает купить его всем желающим, не считаясь с тем, что этот чип морально устарел, и она даже разослала официальное письмо с этим предложением всем своим партнерам и клиентам.

Intel отозвала уведомление о снятии данного процессора с производства. Причиной отзыва стали «новыми решения по дорожной карте компании и решение и повторном производстве продукта в долгосрочной перспективе».

Спецификации процессора

Pentium G3420 относится к линейке Haswell, Intel выпустила его более шести лет назад, в III квартале 2013 г. под сокет 1150. На старте продаж его цена достигала $82 (5230 руб. по курсу ЦБ на 9 декабря 2019 г.).

6-летний Pentium G3420 снова в строю

Ориентированный на использование в планшетах, настольных ПК, тонких клиентах и встраиваемых решениях, он производится по нормам 22-нанометрового техпроцесса – для сравнения, весь актуальный модельный ряд компании AMD, главного конкурента Intel, состоит из 7- и 12-нанометровых чипов, притом последние постепенно уходят на покой.

Процессор устарел по всем основным параметрам – у него нет технологии Hyper Threading, в результате чего при наличии всего двух ядер с тактовой частотой 3,2 ГГц он может обрабатывать лишь два одновременных потока данных. К тому же, он не поддерживает PCI-E 4.0 и не знает о существовании оперативной памяти стандарта DDR-4 – он работает исключительно с DDR3 на частоте до 1600 МГц. Встроенная в чип видеокарта – это Intel GMA четвертого поколения с частотой от 0,35 до 1,15 ГГц и максимальным поддерживаемым разрешением Quad HD (2560x1600 точек).

Кому нужен такой чип

Intel не сообщила, что именно повлияло на ее решение воскресить свое творение шестилетней давности, и не уточнила, на кого он теперь нацелен. С учетом его спецификаций массовому потребителю этот чип на фоне доступных AMD Ryzen 3000-й серии едва ли будет интересен. По оценке специалистов ресурса Tom’s Hardware, этот процессор предложат производителям компьютерной техники, и он найдет свое применение в устройствах базового уровня, к примеру, в офисных брендированных компьютерах.

Распаковка коробочной версии Pentium G3420

Intel принимает заказы на Pentium G3420 до 26 мая 2020 г. включительно. Поставки заказанных партий (и, возможно, единичных экземпляров) будут осуществляться до 3 декабря 2020 г.

Неудачи Intel

В последние несколько кварталов Intel постепенно сдает позиции на рынке центральных процессоров, процент за процентом уступая свою долю компании AMD. Intel не справляется ни с необходимыми объемами производства своих процессоров (она даже обратилась к Samsung за помощью в этом вопросе), ни с переходом на современные техпроцессы. Большинство чипов Intel по-прежнему 14-нанометровые, несмотря на дебют 10-нанометровой серии Ice Lake в августе 2019 г., тогда как AMD давно освоила 7 нанометров.

Неспособность Intel на равных конкурировать с AMD в вопросе развития своей продукции может привести к ее переориентации на совершенно другие рынки. Генеральный директор компании Роберт Свон (Robert Swan), вступивший в должность 1 февраля 2019 г., намекнул на это 9 декабря 2019 г., отметив, что Intel может начать уделять чипам для автомобилей и искусственного интеллекта больше внимания, чем центральным процессорам для ПК и ноутбуков.

Intel не везет и на непрофильных для нее рынках. В июле 2019 г. она вынужденно продала часть своего модемного бизнеса компании Apple, а в декабре 2019 г., когда все условия этой сделки были выполнены, заявила, что понесла из-за этого «многомиллиардные» убытки.

Как дела у AMD

Компания AMD, напротив, в последние годы наращивает мощь. Проблемы у Intel начались в I квартале 2017 г., как раз после того, как AMD выпустила свою 14-нанометровую архитектуру Zen первого поколения, приступив к активному захвату рынка путем выпуска доступных процессоров, не уступающих по своим возможностям продукции Intel. Следующей целью AMD стал сегмент процессоров для рабочих станций – выпустив в апреле 2018 г. архитектуру Zen+ на 12 нанометрах, она разработала на ее основе 32-ядерный Threadripper 2990X за $1800, который практически ни в чем не уступал топовому на тот момент Intel Xeon W-3175X за $3000.

В июле 2019 г. состоялся официальный запуск 7-нанометровой архитектуры Zen 2, хотя первые процессоры на ее основе AMD продемонстрировала еще раньше, в самом начале 2019 г. Итого, AMD потребовалось всего 2,5 года, чтобы не на шутку напугать Intel, заставив ее идти на радикальные меры, в том числе и на резкое снижение стоимости своих старых процессоров.

В отличие от Intel, у AMD нет собственных фабрик по производству процессоров, и свои чипы она заказывает у тайваньской TSMC, одного из мировых лидеров по выпуску полупроводниковой продукции. В 2020 г. компания планирует выпустить архитектуру Zen 3 на техпроцессе 7nm+, а в 2021 г. может состояться дебют Zen 4.

Техпроцесс Zen 4 на момент публикации материала TSMC активно готовилась к переходу на 5-нанометровое производство. Также в ее планы 2021-2022 гг. входит освоение 3-нанометровых норм, а в июне 2019 г. компания начала разработку рекордного по сегодняшним меркам 2-нанометрового техпроцесса. И все это происходит в то время, когда Intel пытается продать кому-нибудь свой 22-нанометровый Pentium G3420.