Будущие процессоры AMD - «неуклюжая копия» современных чипов Intel

AMD задумалась над выпуском процессоров, сочетающих в себе ядра различных типов. В попытке догнать Intel, которая с лета 2020 г. выпускает гетерогенные чипы семейства LakeField, она запатентовала собственную почти идентичную технологию, но пока не спешит с анонсом конкретных моделей.



Гетерогенные чипы AMD

Компания AMD работает над своими первыми гетерогенными процессорами, о чем свидетельствует ее новый патент. В нем рассматривается технология ускорения передачи информации между ядрами одного процессора, имеющими различные параметры.

В плане создания гетерогенных чипов AMD отстает от Intel, хотя и в ее каталоге такие процессоры появились лишь в 2020 г. Речь о семействе Lakefield, относящемся к десятому поколению процессоров компании, и новый патент AMD профильный ресурс Techspot назвал «неуклюжей копией» Lakefield ввиду того, что по описанию технологии очень похожи.

В документации рассмотрены алгоритмы распределения различных задач между «большими» и «малыми» ядрами. Среди прочего упоминается и возможность использования только «малых» ядер, если производительность «большого» в текущих условиях не требуется.

Никакой конкретики

На момент публикации материала гетерогенных процессоров AMD как таковых не существовало. Представители компании не заявляли об их разработке, и единственное упоминание о них было найдено лишь новом патенте AMD.

Даже описание работы технологии в патенте AMD представлено в общем виде

Появление документа само по себе не означает, что AMD готовится к премьере чипов с различными типами ядер внутри. В патенте также нет информации ни о количестве ядер, ни о других параметрах конкретных моделей процессоров.

В то же время документ указывает на возможность использования новой (для AMD) технологии не только в традиционных х86-процессорах. Она может применяться также в DSP- и графических чипах, поскольку AMD разрабатывает, в том числе, графические процессоры семейств Radeon и Radeon Pro (в прошлом – FirePro). Разработка будет востребована как в настольных решениях, так и в мобильных. В последнем случае возможность отключать «большие» ядра позволит снизить энергопотребление и тем самым повысить автономность ноутбуков.

Что предлагает Intel

Над собственными гетерогенными процессорами Intel работала на протяжении нескольких лет. Впервые о возможном появлении таких чипов в каталоге компании стало известно еще в апреле 2018 г., а свое подтверждение они нашли в январе 2019 г., когда Intel раскрыла первые подробности о них, заявив, что будет использовать не только несколько различных ядер в одном процессоре, но и трехмерную их компоновку, получившую название Foveros.

Структура Intel Lakefield

Весь 2019 г. Intel работала над новыми для нее процессорами, и в середине февраля 2020 г. она, как сообщал CNews, опубликовала фотографии первого представителя новой линейки. Это оказался очень компактный процессор размерами 12х12х1 мм, выделявшийся не только габаритами, но и нечетным количеством ядер – их в нем было пять.

Используемая в Lakefield технология Foveros позволила объединить в одном кристалле 22-нанометровую подложку с 4 МБ кэша третьего уровня и набором системной логики, слой с модулями памяти LPDDR4 объемом 8 ГБ и 10-нанометровый «чиплета» с вычислительными ядрами и графической подсистемой. В данном процессоре используется одно производительное ядро Sunny Cove (такие ядра можно встретить в чипах нового поколения Ice Lake) и четыре энергоэффективных ядра Tremont Atom. Видеоподсистема процессора – Intel UHD Gen 11.

Позже выяснилось, что все, о чем говорила Intel в феврале 2020 г., относилось к процессору Core i5-L16G7, ставшему одним из двух первых представителей линейки Lakefield. Вторым оказался менее производительный чип Core i3-L13G4. Оба оснащаются одним «большим» ядром на архитектуре Sunny Cove и четырьмя «малыми» Tremont.

Премьеру своих новинок Intel провела в середине июня 2020 г., и по состоянию на 10 августа 2020 г. других чипов Lakefield, помимо двух перечисленных, в ее модельном ряду не существовало. Процессоры уже находятся в производстве и даже используются в потребительской электронике.

Samsung Galaxy Book S

Одним из первых устройств на базе Lakefield стал ноутбук Samsung Galaxy Book S, дебютровавший в середине июля 2020 г. Он вышел в комплектациях на обоих пятиядерных чипах – Core i5-L16G7 (1,4-3,0 ГГц) и Core i3-L13G4 (0,8-2,8 ГГц).

Intel не была первой

Идею использования в одном процессоре нескольких ядер придумала не Intel – в этом плане со своими Lakefield она опоздала на девять лет. Все началось в 2011 г., когда компания ARM представила собственную архитектуру big.LITTLE, которая позже стала применяться в подавляющем большинстве процессоров для мобильных устройств, в том числе смартфонов и планшетов.

ARM опередила AMD с архитектурой гетерогенных чипов как минимум на девять лет

В марте 2017 г., как сообщал CNews, ARM объявила о выпуске новой мультиядерной процессорной микроархитектуры DynamIQ, которая пришла на смену big.LITTLE. Спустя еще два месяца она показала два первых процессорных ядра Cortex-A75 и Cortex-A55 с новой архитектурой, а также новую графику ARM Mali-G72.