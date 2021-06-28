«AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года

Эксперты «AliExpress Россия» составили рейтинг самых популярных ноутбуков. Для этого они проанализировали продажи этой категории товаров от зарубежных и российских продавцов с начала года по количеству проданных единиц.

Оказалось, что на тройку наиболее популярных моделей ноутбуков пользователи готовы потратить от 33 до 65 тыс. руб. Наибольшим спросом пользуются модели с объемом оперативной памяти на 8-16 ГБ и встроенной — на 256–512 ГБ. Самые популярные в России бренды среди производители ноутбуков — Asus, MSI, HP, Lenovo и Huawei.

При этом ноутбуки традиционно остаются в топе наиболее популярных категорий площадки по количеству покупок. Так, спрос на ноутбуки в июне 2021 г. вырос в 1,5 раза.

Устройства, вошедшие в рейтинг самых популярных ноутбуков от российских продавцов:

1. Ноутбук игровой Asus TUF Gaming FX505DT-HN507T

Мощный игровой ноутбук с диагональю 15,6 дюйма. Комплектация с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти обойдется в 64,9 тыс. руб.

2. Игровой ноутбук MSI GF63

Легкий ноутбук из шлифованного алюминия с процессором 9-го поколения Intel Core i7. Экран — 15,6 дюймов на основе IPS-матриц Full HD-разрешения с широкими углами комфортного обзора. Комплектация с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется владельцу в 59 тыс. руб.

3. Ноутбук HP 15s-fq1081ur

Компактный, тонкий и легкий ноутбук с процессором Intel Core i3 1005G1. Размер экрана — 15,6 дюймов. Комплектация с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется владельцу в 33 тысячи рублей.

4. Ноутбук Huawei Matebook D 15

Портативный ноутбук с процессором AMD Ryzen 5 4500U, который поддерживает передовую 7-нм технологию обработки данных. Обладает функцией «Мультискрин» Huawei Share и бесшумной системой охлаждения Huawei Shark Fin. Комплектация с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти обойдется владельцу в 65 тыс. руб.

5. Lenovo Legion 5 15ARH05

Легкий игровой ноутбук, работающий на базе процессора AMD Ryzen 7 5800H. Комплектация с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется владельцу в 69,2 тыс. руб.

6. Ноутбук Honor Magicbook X14

Ноутбук с экраном FullView в 14 дюймов. Работает на базе мобильных процессоров AMD Ryzen с графикой Radeon. Комплектация с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется владельцу в 49 тыс. руб.

7. Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15API

Игровой ноутбук с экраном в 15,6 дюймов. Работает на базе процессора AMD. Комплектация с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется владельцу в 37 тыс. руб.

8. Ноутбук Honor MagicBook Pro R5

Ноутбук с экраном 16,1 дюймов, оперативной памятью объемом 16 ГБ и встроенной в 512 ГБ. Работает на базе мобильных процессоров AMD Ryzen с графикой Radeon. Стоимость такой комплектации составляет 73,4 тыс. руб.

9. Ноутбук Huawei Matebook D 14

Ноутбук оснащен ярким IPS-экраном в 14 дюймов. Комплектация с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 64,9 тыс. руб.

10. Игровой ноутбук Machenike T58-VASR

Мощный игровой ноутбук с процессором Intel Core i7 10750H 2600 МГц. Размер экрана — 15,6 дюймов. Комплектация с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти обойдется в 103 тыс. руб.

Устройства, вошедшие в рейтинг самых популярных ноутбуков от зарубежных продавцов:

1. Ноутбук Dere R9 PRO

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и тонкими боковыми рамками. Комплектация с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 20 тыс. руб.

2. Ноутбук KUU XBOOK 14.1

Ноутбук с 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. Комплектация с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 29 тыс. руб.

3. BSLAY BSLAY DQ-12

Ноутбук с 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. Комплектация с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 29 тыс. руб.

4. Ноутбук CHUWI HeroBook Pro+

Легкий и компактный ноутбук работает на базе четырехъядерного процессора Intel Celeron J3455. Размер экрана — 13,3 дюймов. Комплектация с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 20 тыс. руб.

5. Ноутбук MAIBENBEN Maibook S431

Компактный ноутбук с небольшим тонким корпусом, изготовленным из пластика (нижняя сторона крышки) и алюминия (весь остальной корпус). Размер экрана — 14 дюймов. Комплектация с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 25 тыс. руб.

6. Ноутбук Teclast F15S

Легкий и компактный ноутбук, который работает на базе процессора Intel Apollo Lake. Размер экрана — 15,6 дюймов. Комплектация с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 24,6 тыс. руб.

7. Ноутбук KUU XBook

Компактный ноутбук, который работает на базе процессора Intel Celeron J4115. Размер экрана — 14,1 дюйма. Комплектация с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 21,4 тыс. руб.

8. CHUWI GemiBook Pro 14

Мини-ноутбук, работающий на базе процессора Intel Celeron с подсветкой клавиатуры. Комплектация с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 29,8 тыс. руб.

9. Teclast F7S 14.1"

Тонкий и легкий металлический ноутбук с отличным Full HD экраном в 14,1 дюйма и полноразмерной клавиатурой. Комплектация с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 19,2 тыс. руб.

10. Ноутбук CHUWI GemiBook

Компактный ноутбук, который работает на базе процессора Intel Celeron. Размер экрана — 13 дюймов. Комплектация с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 28,4 тыс. руб.