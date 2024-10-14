Разделы

ПО Софт Безопасность
|

От Азии до Саудовской Аравии: расширилась география кибератак бэкдора PipeMagic

У троянца PipeMagic, впервые замеченного в атаках на азиатские компании в 2022 г., появились новые цели ― организации в Саудовской Аравии, обнаружили эксперты Kaspersky GReAT в сентябре 2024 г. Бэкдор, который умеет красть конфиденциальные данные и осуществлять удалённый доступ к скомпрометированным устройствам, проникает в корпоративные системы под видом приложения ChatGPT. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Особенности новой волны кибератак. В этой волне использовалось поддельное приложение ChatGPT, написанное на языке программирования Rust. На первый взгляд оно кажется легитимным, содержащим несколько рядовых библиотек Rust, которые используются во многих приложениях, написанных на этом языке. Однако, если открыть приложение, появится пустой экран. За ним скрывается массив зашифрованных данных размером 105,615 тыс. байт, в котором и содержится вредоносное ПО. Оно ищет ключевые функции Windows API путем поиска соответствующих смещений в памяти с помощью алгоритма хэширования имен, а затем загружает бэкдор, настраивает необходимые параметры и запускает его.

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы
Маркет

«Злоумышленники постоянно совершенствуют свои стратегии, чтобы атаковать более крупные жертвы, и расширяют свое присутствие. Примером этого стала кампания PipeMagic, в которой действие троянца было расширено от Азии до Саудовской Аравии. Мы ожидаем, что число кибератак с использованием этого бэкдора будет расти», ― сказал Сергей Ложкин, ведущий эксперт GReAT.

Чтобы избежать целевых атак известных и неизвестных кибергрупп, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: соблюдать осторожность при загрузке программ из интернета, особенно со сторонних сайтов: скачивать ПО только из официальных источников (магазинов приложений или с сайтов компаний-разработчиков); предоставлять сотрудникам центров мониторинга безопасности (SOC) доступ к свежей информации о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников, например с помощью сервисов Threat Intelligence; устанавливать надежное защитное решение, эффективность которого подтверждается независимыми тестовыми лабораториями; для обнаружения, расследования и своевременного устранения инцидентов на уровне конечных точек использовать EDR-решения, такие как Kaspersky EDR Expert; в дополнение к основным средствам защиты конечных точек внедрить решение безопасности корпоративного уровня, которое обнаруживает современные угрозы на сетевом уровне на ранней стадии, например Kaspersky Anti Targeted Attack; поскольку многие целевые атаки начинаются с фишинга или других методов социальной инженерии, повышать уровень осведомленности о кибербезопасности среди сотрудников, например с помощью Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Токарев, «Инферит Клаудмастер»: FinOps-практики снижают расходы на управление облачными сервисами на 30%

ГК «Солар» купила аудиторов инфобезопасности

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

Хакеры, атаковавшие второй по величине в мире сервис денежных переводов MoneyGram, охотились за персональным компроматом

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

Стали известны имена победителей конкурса сценариев для «Цифрового ликбеза»

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: