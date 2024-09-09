Бэкдор Loki атакует российские предприятия

В июле 2024 г. эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что более 10 российских предприятий из различных сфер деятельности — от машиностроения до медицины — подверглись кибератакам с использованием ранее неизвестного бэкдора Loki. Этот зловред был создан на основе часто используемого фреймворка с открытым исходным кодом Mythic. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Фреймворк Mythic был разработан как инструмент для удаленного управления в ходе имитации кибератак и оценки защищенности систем, но он может быть использован и во вредоносных целях. Злоумышленники все чаще активно тестируют и применяют различные фреймворки для удаленного управления устройствами жертв, а также переделывают их под свои нужды, в том числе и с целью затруднения обнаружения и атрибуции. Фреймворк Mythic позволяет создавать агенты на любом языке под любую платформу с необходимой разработчику функциональностью, чем и воспользовались атакующие. Они разработали приватную версию агента, получившую название Loki. Помимо фреймворка с открытым исходным кодом в атаках применяются и другие общедоступные утилиты.

Эксперты предполагают, что в ряде случаев Loki попадает на компьютер жертвы через электронную почту, а затем невнимательный пользователь сам запускает его. Такой вывод они сделали в результате данных телеметрии и названий файлов, в которых был обнаружен зловред, например «смета_27.05.2024.exe», «На_согласование_публикации_<предприятие>.rar», «ПЕРЕЧЕНЬ_ДОКУМЕНТОВ.ISO».

Чем опасен Loki. Как и многие другие бэкдоры, Loki умеет выполнять различные команды на зараженном устройстве. Злоумышленники могут скачать с него любой файл, а также загрузить и запустить любой вредоносный инструмент. В ряде случаев атаки с использованием подобных бэкдоров заканчивались не только утечкой конфиденциальных данных, но и полной потерей всех файлов, которые хранились в скомпрометированной системе.

«Злоумышленники часто прибегают к приемам социальной инженерии, чтобы проникнуть в целевые системы и получить доступ к конфиденциальной информации. Для противодействия кибератакам важно реализовывать многоуровневую стратегию безопасности, в том числе вести мониторинг сетевой активности, регулярно обновлять все системы и ПО, чтобы исключить возможность воспользоваться уязвимостями для проникновения в корпоративную сеть, а также обязательно обучать сотрудников навыкам распознавания признаков попыток кибератак», — сказал Антон Иванов, директор «Лаборатории Касперского» по исследованиям и разработке.

Для защиты корпоративной инфраструктуры эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: регулярно обновлять программное обеспечение на всех устройствах, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться уязвимостями и проникнуть в корпоративную сеть; не открывать доступ к службам удаленного рабочего стола (таким как RDP) из интернета, вместо этого использовать корпоративные VPN. Всегда применять сложные пароли для таких служб; устанавливать надежное защитное решение, эффективность которого подтверждается независимыми тестовыми лабораториями; обучать и инструктировать своих сотрудников по вопросам обеспечения безопасности корпоративной среды; использовать комплексные защитные решения, которые позволят выстроить гибкую и эффективную систему безопасности, включающую в себя обеспечение надежной защиты рабочих мест, выявление и остановку атак любой сложности на ранних стадиях, сбор актуальных данных о кибератаках в мире и обучение сотрудников базовым навыкам цифровой грамотности; предоставлять сотрудникам отдела кибербезопасности возможность доступа к свежей информации о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников.