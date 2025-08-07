Digital HR компания «Улей» расширила возможности своего модуля «Корпоративный университет»

Теперь HR-специалисты могут создавать онлайн-курсы не только для сотрудников, но и для внешних пользователей (партнеров, подрядчиков), а курсы, разработанные в конструкторе «Битрикс24 Сайты», стали доступны в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители компании «Улей».

Модуль «Улей: Корпоративный университет» для коробочного «Битрикс24» (КУ) – это система дистанционного обучения сотрудников внутри корпоративного портала. Модуль включает в себя шесть типов развивающих действий, в том числе онлайн-курсы, которые были значительно модернизированы.

В мобильном приложении «Битрикс24» теперь можно открывать и проходить те онлайн-курсы, которые созданы в редакторе «Сайты24». Ранее такая возможность была только для курсов, созданных в стандартном редакторе. «Сайты24» дают гораздо больше возможностей для оформления курсов. Они позволяют сделать контент разнообразным и интерактивным не потратив много времени. А главная особенность – все элементы адаптивные, то есть подстроятся под размер экрана мобильного телефона.

До последнего обновления доступ к онлайн-курсам можно было предоставлять только сотрудникам компании. В новой версии КУ появилась возможность открывать доступ и внешним пользователям.

«Новый функционал существенно облегчит HR и talent-менеджерам работу по созданию привлекательных и понятных онлайн-курсов. А расширение доступа поможет формировать образовательные программы для подрядчиков, партнеров, дистрибьюторов и других внешних пользователей», – сказал директор по развитию Digital HR компании «Улей» Александр Григорян.