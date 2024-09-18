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Метрики на миллион: как доказать ценность HRM-системы и получить финансирование

Экономия на аренде офисного помещения: финансовое обоснование решения «Карта офиса»

Оптимизация расходов становится одной из ключевых задач для руководства компании. Одним из перспективных решений в этом направлении является внедрение готового решения «Карта офиса», которая не только улучшает управление рабочими пространствами, но и даёт возможность существенно сократить затраты на аренду офисных помещений. В статье проанализируем, как именно «Карта офиса» способствует экономии, и представим конкретные цифры, которые помогут обосновать это решение перед топ-менеджментом.

Как посчитать финансовую экономию при внедрении в интранет решения «Карта офиса»?

Согласно данным на 2023 год, средняя стоимость аренды офисного помещения в Москве составляет примерно 15000 рублей за квадратный метр в месяц. Рассмотрим гипотетический офис площадью 150 квадратных метров. Ежемесячные затраты на аренду составят:

15000 руб/кв. м × 150 кв. м = 2250000 рублей в месяц

Используя «Карту офиса», возможно оптимизировать рабочее пространство, переведя классический офис в формат hot desking. Сократив площадь офиса на 20%, новая площадь составит:

150 кв. м × 0,8 = 120 кв. м

В этом случае новые затраты на аренду будут:

15000 руб/кв. м × 120 кв. м = 1800000 рублей в месяц

Таким образом, экономия на аренде составит:

2250000 рублей − 1800000 рублей = 450000 рублей в месяц

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450000 рублей × 12 месяцев = 5400000 рублей в год

Теперь рассчитаем срок окупаемости и возврат инвестиций. Допустим, стоимость модуля вместе с внедрением для 50 сотрудников составит 395000 рублей.

Срок окупаемости рассчитывается следующим образом:

formula-1.png

Теперь рассчитаем ROI:

formula-2.png


Итоги

Внедрение решения «Карта офиса» показывает впечатляющие результаты: срок окупаемости составляет примерно 26,7 дней, а возврат инвестиций (ROI) достигает 1261,90%. Таким образом, решение «Карта офиса» не только финансово оправдано, но и позволяет достичь значительной экономии и повышения эффективности работы компании. В современных условиях такие показатели являются решающим аргументом для принятия решения о внедрении системы.

Узнать, как с помощью правильных метрик можно привлечь внимание руководства и обеспечить необходимое финансирование для цифровой трансформации HR, можно на конференции CNews — «Цифровые HR технологии 2024» во время доклада директора по развитию Digital HR компании «Улей» Александра Григоряна «Метрики на миллион: как доказать ценность HRM-системы и получить финансирование».

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