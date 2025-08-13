Разделы

Digital HR компания «Улей» переводит все свои готовые HRM-решения на английский язык

Компания «Улей», российский разработчик готовых HRM-решений на базе платформы «Битрикс24», объявляет о завершении проекта по переводу всего портфеля своих продуктов на английский язык. Этот шаг открывает новые возможности для международного роста как для самой компании, так и для ее клиентов. Об этом CNews сообщили представители компании «Улей».

Все модули «Улья» – включая «Корпоративный университет», «Оценку 360», «Геймификацию», «Карту офиса + бронирование рабочих мест», а также «Брендирование Битрикс24» и «Главную страницу» – теперь доступны с полностью англоязычным интерфейсом. Это касается как административной панели, так и публичной части.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

«Улей» отмечает растущий спрос со стороны клиентов на поддержку международной деятельности. Теперь распределенные команды, работающие в «Битрикс24», получают доступ ко всем возможностям готовых решений «Улья» через единый англоязычный интерфейс, что повышает эффективность внутренних коммуникаций и HR-процессов. Решение также способствует беспрепятственному выходу компаний на зарубежные рынки.

«Ранее, разработав модуль «Мультиязычность» для ручного перевода любого функционала «Битрикс24», мы заложили основу для адаптации системы под международные задачи. Продолжая эту работу, мы переводим наши HRM-решения на английский язык. Мы идем вслед за нашими клиентами, обеспечивая их всем необходимым для глобального успеха», — сказал Александр Григорян, директор по развитию компании «Улей».

