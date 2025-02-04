Сеть «Дикси» пошла войной на сообщество «Вконтакте»: Ее там порочит профсоюз работников

Сеть магазинов «Дикси» обратилась в Арбитражный суд Московской области с целью защитить репутацию компании из-за публикаций сообщества ее работников в группе «Вконтакте». Опрошенные CNews юристы считают, что у компании не много шансов выиграть дело.



Иск о защите репутации

Как выяснил CNews, крупная розничная сеть «Дикси» заявила, что «Вконтакте» распространяет недостоверные сведения, наносящие ущерб репутации компании. Судебный иск был подан АО «Дикси Юг» 28 мая 2024 г. в Арбитражный суд Московской области.

В иске содержалось требование признать ложной и порочащей репутацию компании информацию, опубликованную 23 мая 2023 г. в сообществе «Вконтакте» под названием «Профсоюз на защите прав работников «Дикси»». Конкретного ответчика иск не имел.

Сообщество принадлежит профсоюзу «Защита рабочих АО «Дикси Юг»», который входит в «Союз профсоюзов России».

Стоит упомянуть, что в июле 2021 г. другая розничная сеть магазинов «Магнит» выкупила «Дикси». В рамках договора «Магнит» стал владельцем холдинговой компании группы «Дикси», которая управляет 2438 магазинами у дома под брендом «Дикси» и 39 суперсторами под брендом «Мегамарт». CNews задал представителям «Магнита» вопросы по поводу судебного разбирательства, но ответа не получил.

Администраторы сообщества занимаются активным отстаиванием прав работников компании, например: «необоснованный отъем зарплаты, необоснованные штрафы, выговоры и увольнения и принуждения к увольнениям» — указано в описании паблика. Также сообщество активно освещает, по мнению его администраторов, случаи несправедливого отношения компании к ее работникам.

© mgfoto / Фотобанк Фотодженика «Дикси» подала в суд чтобы признать публикации профсоюза ее работников порочащими честь компании

Под девизом «Пролетарии всех стран и угнетенные народы, объединяйтесь! Фашизм против сотрудников «Дикси» не пройдет!» администраторы сообщества размещали, как указано в иске, недостоверные и порочащие компанию сообщения, которые затрагивали честь компании, ее достоинство и деловую репутацию. На момент публикации материала администраторы сообщества не ответили CNews на просьбу прояснить ситуацию. На письма по электронной почте и звонки по телефону ответа также не последовало.

В сообщении, на которое ссылается «Дикси» в своем иске, было указано, «что на складе компании в Шушарах (Санкт-Петербург) систематически нарушаются трудовые права работников. Неоплачиваемые переработки, незаконные увольнения и давление на профсоюзных активистов» — об этом пишут админы сообщества. В сообщении упоминалось и то, «что руководство склада неоднократно игнорировало требования прокуратуры и пыталось использовать государственные механизмы, такие как призыв на военную службу, для подавления профсоюзной деятельности».

В публикации было упомянуто и «о случаях халатности, приведших к серьезным последствиям для здоровья работников, включая смерть одного из сотрудников и производственную травму другого».

Первоначально Арбитражный суд Московской области оставил заявление компании без рассмотрения. Суд посчитал, что истец должен представить доказательства того, что были предприняты все необходимые меры для установления авторов публикаций и владельцев сайтов, где были размещены спорные материалы. Без этих данных суд не может однозначно определить, кто несет ответственность за публикации в сообществе.

«Дикси Юг» подала апелляционную жалобу в Десятый арбитражный апелляционный суд, считая, что суд первой инстанции не полностью исследовал обстоятельства дела и допустил нарушения норм материального и процессуального права. Однако апелляционный суд подтвердил правильность решения нижестоящей инстанции. 10 января 2025 г. была подана кассационная жалоба, но на момент публикации материала суд оставил ее без движения из-за допущенных в документах ошибок.

Привлекли Роскомнадзор

В процессе разбирательства Роскомнадзор (РКН) был привлечен к делу в качестве заинтересованного лица. Однако в картотеке арбитражных дел служба числится в качестве ответчика. Судебные эксперты считают, что это техническая ошибка сайта, поскольку в материалах дела надзорный орган упоминается исключительно как «заинтересованное лицо».

В ответ на запрос CNews о причастности РКН к судебному разбирательству, в ведомстве ответили следующее: «Привлекая Роскомнадзор в качестве ответчика, истец создает процессуальную возможность ограничения доступа к спорной в рамках судебного разбирательства информации».

По мнению ведомства, компания не учла требования статьи 15.1 закона об информации в части процедуры ограничения доступа к несоответствующей действительности информации на основании требования судебного пристава-исполнителя.

Руководитель направления «Разрешение IT и IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле разъяснил ответ Роскомнадзора так: «Истец сам принял решение о привлечении Роскомнадзора в качестве заинтересованного лица, хотя данный орган не является ответственным за размещенный контент. В случае если истец обратится в суд с иском о защите чести и деловой репутации, данный иск будет удовлетворен, то затем уже через судебного пристава-исполнителя истец сможет инициировать ограничение доступа к странице, если контент не будет удален».

С точки зрения вовлечения Роскомнадзора — в первую очередь регулятор как правило привлекается к процессу именно в связи с тем, что на данный момент реальная возможность исполнения решения об удалении порочащей информации имеется только у Роскомнадзора, пояснила CNews старший юрист компании Birch Ксения Петровец.

«Как показывает практика наиболее эффективным является вовлечение регулятора в случаях, когда есть возможность обоснования факта нарушения прав субъектов персональных данных в порядке, предусмотренном п. 5 ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», поскольку именно у Роскомнадзора есть полномочия по блокировке интернет-ресурсов и ограничению неправомерного распространения материалов».

Почему суд отклоняет дело

Управляющий партнер Semenov&Pevzner Роман Лукьянов пояснил, что суд рассматривал заявление, поданное «Дикси Юг» в рамках специальной процессуальной процедуры — установление фактов, имеющих юридическое значение. «Это не исковое производство, данная процедура не предполагает наличие спора о правах».

«Суд же, рассматривая заявление, установил, что в действительности оно как раз направлено на рассмотрение спора, и фактически «Дикси» выбрало неверную процедуру. Отказ в рассмотрении заявления основан на формальных основаниях и не исключает обращение «Дикси» в суд именно с иском в последующем» — пояснил эксперт.

Суд, в частности, указал, что формально (и по умолчанию) администратор информационного ресурса может быть ответчиком по делу о защите деловой репутации компании, то есть у компании есть потенциальный ответчик. «Строго говоря, некоторые исковые требования могут быть адресованы к администрации информационного ресурса, даже если они были размещены третьим лицом».

«В то же время очевидно, что за каждым сообщением в социальной сети стоит конкретное физическое лицо. «Дикси», подавая заявление, стремилась получить информацию о таком лице» — подчеркнул Роман. Суд в своем определении подчеркивает, что если ответчиком не является сам администратор информационного ресурса, то он, как минимум, будет обязан в рамках судебного процесса предоставить данные о непосредственном нарушителе.

Эксперт также пояснил, что на практике такая механика не работает. В лучшем случае, доступными становятся адреса электронной почты или IP-адреса пользователя социальной сети (это случается крайне редко), но даже они не позволяют зачастую точно идентифицировать конкретное лицо.

Однако, Ксения Петровец считает доводы суда необоснованными. «Поскольку фактически отдельные группы «Вконтакте» не имеют самостоятельных доменов, которые бы регистрировались отдельными лицами и информацию о которых можно было бы установить через обращение к регистратору доменных имен, кроме того, также следует учитывать, что сама платформа «Вконтакте» не раскрывает данные о конкретных физических лицах и администраторах групп по запросу, направленному во внесудебном порядке в связи с ограничениями, установленными законодательством в области персональных данных». Таким образом, на практике идентифицировать конкретного владельца той или иной группы или поста в социальной сети действительно может быть невозможно, объяснила Ксения.

Старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов» Виктория Ольхова считает, что у «Дикси» немного шансов выиграть конкретно это дело. Однако компания может попытаться установить автора поста и обратиться с иском к нему или обратиться с иском к администратору площадки, если она откажется удалять информацию.

«Опубликованный пост содержит утверждения о фактах, относящихся к АО «Дикси Юг». При этом такие утверждения негативно характеризуют компанию. Поэтому такая информация может быть признана порочащей репутацию. Однако, результат в делах по защите репутации часто бывает непредсказуемым» — объяснил эксперт.

Репутация опорочена?

По словам Ксении Петровец, позиция «Дикси Юг» имеет потенциал для успешного отстаивания в суде при условии разработки грамотной стратегии, основанной либо на обосновании того, что авторы размещенных на платформе «Вконтакте» материалов действительно не могли быть установлены, либо через привлечение «Вконтакте» к участию к рассматриваемому делу в качестве третьего лица.

Партнер консалтинга Legal principles Елена Ковалева считает, что на первый взгляд действительно в публикации имеется информация, порочащая репутацию компании.

«В таких делах суды почти всегда рассматривают дела с оглядкой на лингвистические заключения, такие исследования не считаются безусловным подтверждением порочности сведений, поскольку они представляют собой только одно из доказательств, которое оценивается вместе с другими на основе субъективной оценки (внутреннего убеждения) суда» — объяснила Елена.