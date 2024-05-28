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Коммерческим директором «Яндекса» назначили выходца из SAP, Xerox и «Сколково»

О назначении нового коммерческого директора сообщает «Яндекс». Коммерческий департамент компании возглавил Игорь Богачев.

В «Яндексе» новый глава коммерческого департамента

Новым коммерческим директором Яндекса с 28 мая 2024 г. стал Игорь Богачев. Коммерческий департамент входит в бизнес-группу «Поиска и рекламных технологий», которую возглавляет Дмитрий Масюк.

На должности коммерческого директора Игорь Богачев сменил Сергея Лойтера. Предшественник Игоря Богачева остается в «Яндексе» и займется развитием сервисов компании, в том числе рекламных продуктов, за рубежом.

В прошлом Игорь Богачев руководил департаментом маркетинга в компании FIT, возглавлял департамент дистрибуции в Xerox Russia, был директором по работе с клиентами. Впоследствии он занимал должности генерального директора SAP СНГ, исполнительного директора кластера информационных и компьютерных технологий «Сколково», генерального директора компании «Цифра», а с 2022 г. занимался развитием собственных ИТ-проектов. Игорь Богачев окончил экономический факультет Московского авиационного института (МАИ) и защитил дипломы MBA по маркетингу в МИРБИС и в London Metropolitan University.

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Фото: «Яндекс»
Игорь Богачев стал новым коммерческим директором Яндекса

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На новой должности Игорю Богачеву предстоит выстраивать отношения с рекламным рынком: рекламодателями, агентствами и другими партнерами. Также он сосредоточится на развитии стратегических партнерств «Яндекса». Ключевой задачей этого направления является использование синергии возможностей сервисов и технологий «Яндекса» для развития бизнесов партнеров.

Как сообщают в компании, приоритеты коммерческого департамента «Яндекса» останутся прежними. Это рост эффективности рекламной системы и инструментов монетизации, а также расширение собственного инвентаря.

Вадим Попов

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