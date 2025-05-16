Выпущен «антиiPhone», смартфон с большой батареей, процессором от компьютера и полноценным Linux Debian. Фото

Анонсирован смартфон Divine D под управлением дистрибутива Linux на базе Debian. Его построили на процессоре, который чаще всего встречается в одноплатных персональных компьютерах. У него множество особенностей, и одна из них – небольшой по нынешним меркам экран, что делает его очень компактным по сравнению с современными мобильниками на Android и iOS.

Linux-компьютер, который можно взять с собой

Состоялся анонс нового смартфона Divine D – кардинально отличающегося от всего, что есть на рынке. Как пишет портал Liliputing, на него установили модифицированную версию Linux Debian, а в качестве процессора разработчики использовали процессор от персонального одноплатного компьютера.

Это процессор Rockchip RK3588, вышедший в конце 2020 г. и за четыре года существования заслуживший популярность среди производителей и пользователей одноплатных ПК. Это 8-нанометровый чип с двумя кластерами ядер – в первый помещены четыре Cortex-A76, во втором находится квартет Cortex-A55. Также есть видеоподсистема Mali-G610 MP4 с кодовым названием Odin и четырьмя ядрами, нейромодуль с производительностью 6 TOPS, к тому же процессор умеет воспроизводить и даже кодировать 8К-видео и работать с памятью LPDDR5 объемом до 32 ГБ. Как сообщал CNews, нередко этот CPU используется и в ноутбуках.

Смартфон из Африки

Над Divine D в настоящее время работает компания DawnDrums SARL из Туниса (страна в Северной Африке) Целью проекта, по словам разработчиков, является создание даже не самого смартфона, а «мобильной системы с открытым исходным кодом» (an open-source mobile system), которая будет работать на базе операционной системы Linux под названием DawnOS.

DawnDrums SARL / Reddit Пока единственное доступное изображение смартфона

Согласно доступной информации, смартфон окажется очень компактным, поскольку его экран будет иметь диагональ всего лишь 5,5 дюйма. Для сравнения, самый компактный Apple iPhone 16 располагает 6,1-дюймовым экраном, у сверхкомпактного по нынешним меркам Samsung Galaxy S25 – 6,2-дюймовый экран, а диагональ подавляющего большинства нынешних смартфонов давно перевалила за 6,7 дюйма.

При этом экран в Divine D – это не дешевая IPS-матрица, а полноценная AMOLED, как на дорогих смартфонах. Его разрешение – Full HD или 1920х1080 пикселей, что указывает на классическое соотношение сторон 16:9.

Карманный Debian

О прошивке грядущего смартфона известно пока не так уж много. Она будет называться DawnOS, и это модифицированная версия Linux-дистрибутива Mobian.

Grok AI Linux в смартфоне дополнен аппаратными функциями защиты конфиденциальности

В свою очередь Mobian является отдельной версией настольного и очень популярного дистрибутива Linux Debian, который лежит в основе многих других ОС, например, российской Astra Linux. ОС Mobian создавалась специально для использования на мобильных устройствах с сенсорным экраном.

Ожидается, DawnOS получит поддержку пользовательских интерфейсов Phosh и KDE Mobile.

Много интересного внутри

По информации Liliputing, новый Linux-смартфон Divine D выйдет в нескольких конфигурациях, которые будут отличаться между собой только объемом встроенного накопителя и оперативной памяти. На выбор будет предоставлено три варианта RAM (8, 16 или 32 ГБ) и два варианта ROM – 128 или 256 ГБ. Также будет возможность установки карты памяти microSD.

Разработчики явно решили сэкономить на памяти. Процессор смартфона умеет работать с ОЗУ не только LPDDR5, но и с более старой LPDDR4x, и именно она используется в Divine D. Также мобильник обделен современной быстрой флеш-памятью – в него вмонтировали еММС 3.1, как в самых дешевых Android-смарфонах.

Телефон будет оснащен портом USB-C для зарядки батареи емкостью 4800 мАч, что примерно на уровне большинства современных смартфонов. Максимальная поддерживаемая мощность блока питания – 27 Вт.

Отдельно на корпусе будет присутствовать вход 3,5 мм под проводные наушники. Их беспроводных модулей заявлены Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS-ресивер, а также mini PCIe/M.2 для сотового модема 4G или GSM.

Камер в смартфоне будут две, обе на базе сенсоров Sony. Спереди разработчики установит 12-мегапиксельную IMX378, а сзади – IMX586 с разрешением 48 МП.

Разработчики Divine D также делают акцент на функциях обеспечения конфиденциальности: будут предусмотрены аппаратные выключатели для камеры, микрофонов и беспроводных функций модулей. Стоимость смартфона и сроки его релиза к моменту выхода материала не раскрывалась.