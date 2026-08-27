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Wildberries создала «убийцу» главного веб-сервиса РЖД

Wildberries запустил собственный сервис по продаже билетов на железнодорожный транспорт. Это альтернатива аналогичному сервису на сайте РЖД, при помощи которого можно купить нужный билет очередей в кассах и без комиссий сервисов-посредников. Однако воспользоваться детищем Wildberries смогут не все – в день запуска необходимый раздел не отображался во ряде популярных браузеров. К тому в стоимость билетов Wildberries заложил свою комиссию.

Купить билет и все в дорогу

Маркетплейс Wildberries сообщил CNews о запуске веб-сервиса покупки ж/д-билетов. Он позволяет покупать билеты на поезда дальнего следования и другие виды железнодорожного транспорта непосредственно в своем контуре, без перехода на сайт «Российских железных дорог», где тоже есть аналогичный сервис.

Новый проект Wildberries позволяет покупать билеты напрямую от поставщика, которым в данном случае является непосредственно РЖД. Сайт работает в режиме бета-тестирования. На вопрос CNews о сроках проведения тестирования представители Wildberries отвечать отказались.

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Минтранс России
Билеты на поезда Wildberries продает с комиссией

В отличие от появившегося днем ранее в открытом доступе мессенджера WB Chat, сервис Wildberries покупки билетов не располагает отдельным веб-сайтом – это лишь дополнительный раздел на основном сайте маркетплейса. На вопрос редакции о планах по запуску такого сайта представители маркетплейса ответили: «Планов делать отдельный сервис сейчас нет. Есть раздел WB Travel на сайте и в приложении, внутри этого раздела вкладка с поездами. Позже планируем добавить бронирование билетов на поезд в приложение WB в раздел WB Travel».

Варианты перевозки можно отфильтровать по времени отправления или прибытия, по продолжительности или стоимости поездки, а также по типу вагона и поезда.

Пока не для всех

Редакция CNews убедилась, что новый сервис Wildberries к моменту выпуска материала работал не во всех браузерах. Раздел «Поезда» был недоступен, в числе прочего, в Opera, Vivaldi и Brave. Все три браузера обновлены до последних версий.

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Так на день запуска выглядел сайт в браузере Vivaldi

Одновременно с этим сайт открывался и полностью функционировал в Firefox, Chrome и Safari.

Лучше, чем у РЖД

Сервис Wildberries по продаже билетов на поезда к 27 августа 2026 г. не требовал наличия в браузере или на ПК российских сертификатов безопасности. Он прекрасно функционировал в зарубежных браузерах, хотя пока и не во всех.

В отличие от него, сайт РЖД к моменту публикации материала возможность купить билет через браузер без российских сертификатов не предоставлял. Редакция CNews проверила это в Chrome, Opera, Firefox и Vivaldi на ПК под Windows 11, в котором отечественных сертификатов нет.

Придется переплатить

В России существует более 10 веб-сервисов по покупке билетов на поезда, помимо сайта РЖД. Почти каждый из них берет комиссию за свои услуги – иными словами, покупка билетов через них обходится россиянам дороже, нежели через сайт РЖД.

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Цены на WB Travel

На вопрос CNews по поводу размера комиссии нового сервиса представители Wildberries отвечать отказались. Сотрудник редакции сравнил цены несколько рейсов и убедился, фиксированного размера комиссии нет.

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Некоторые билеты на сайте Wildberries стоили дороже на несколько сотен рублей, другие – на несколько десятков. А вот билеты, которые стоили бы столько же, сколько напрямую на сайте РЖД, или дешевле, сотрудник CNews найти не смог.

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Цены на сайте РЖД

Оплатить билет можно банковской картой, по Системе быстрых платежей (СБП) или же при помощи «WB Кошелька». Предоставляется возможность сохранить платежные данные для следующих покупок билетов. «Оформить поездку можно в привычном контуре Wildberries без перехода на сторонние сервисы», – сказали CNews представители Wildberries.

Wildberries повсюду

Wildberries за последний год начал активно сокращать свою зависимость от основного направления бизнеса. Так, в августе 2025 г. у него появился собственный сайт с объявлениями, а в июне 2025 г. он решил запустить своего оператора сотовой связи. В том же месяце представители Wildberries сообщили о планах маркетплейса по выпуску до конца 2025 г. приложения для чтения

В конце августа 2026 г., за сутки до запуска сервиса по продаже билетов на поезда, начал работу WB Chat – фирменный мессенджер Wildberries. Он тоже пока работает в режиме открытого бета-тестирования, но общаться в нем смогут только участники экосистемы Wildberries – для авторизации потребуется WB ID.

Геннадий Ефремов

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