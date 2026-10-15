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Firefox включил по умолчанию поддержку «убийцы» JPEG. Его популяризации противилась Google

В Mozilla Firefox 158, занимающем четвертое место по популярности среди браузеров в мире, теперь по умолчанию доступна поддержка JPEG XL. Этот сравнительно молодой формат по многим параметрам превосходит JPEG, в том числе по эффективности сжатия графических данных. Google не хотела внедрять перспективный формат в фирменный бразуер, но в начале 2026 г. сдалась и добавила в Chromium, а за ней начали подтягиваться и остальные обозреватели.

Поддержка JPEG XL в Firefox

Пользователи браузера Mozilla Firefox получили возможность просматривать веб-страницы, содержащие изображения в перспективном формате JPEG XL. Начиная с версии 158 обозревателя поддержка JPEG XL, способного заменить привычные JPEG или WebP, включена по умолчанию, пишет Neowin.

В Firefox 158, релиз которого состоялся 12 октября 2026 г., в значениях HTTP-заголовка Accept (HTTP header) поддерживается параметр “image/jxl”. Таким образом, обращаясь к веб-серверу браузер имеет возможность сообщить о готовности принять изображение в JPEG XL.

JPEG XL – не требующий отчислений (royalty-free) формат файлов растровой графики, который поддерживает сжатие как с потерями, так и без потерь. Он призван превзойти существующие растровые форматы и, таким образом, стать их универсальной заменой. Файлы JPEG XL имеют расширение “jxl”.

taking-a-picture-700.jpg

Nigel Tadyanehondo / unsplash.com
В Mozilla Firefox 158 по умолчанию доступна поддержка JPEG XL

Поскольку JPEG XL в общем случае обеспечивает более высокую степень сжатия графических данных, чем JPEG, картинки в сравнительно новом формате могут доставляться посетителям быстрее и с меньшими расходами трафика, однако не все сайты «умеют» это делать, что, впрочем, поправимо при наличии желании у владельцев.

Особенности формата

JPEG – популярный формат хранения растровых изображений, опубликованный в 1992 г. Позволяет хранить данные о картинке в сжатом виде с потерями и без потерь. Благодаря высокой степени сжатия, которую предлагает JPEG, формат приобрел высокую популярность в интернете.

По сравнению с оригинальным JPEG формат JPEG XL предлагает дополнительные возможности, такие как поддержка прозрачности (альфа-канал), анимации, технологии HDR, декодирование в несколько потоков. Кроме того, обеспечивает до 60% более эффективное сжатие графических данных при кодировании изображении с потерей качества.

Формат разработан и стандартизирован Объединенной группой экспертов по фотографии (Joint Photographic Experts Group). Эталонная реализация кодера и декодера JPEG XL под названием libjxl опубликована на хостинге проектов GitHub. Код реализации открыт и распространяется на условиях свободной лицензии BSD. Значительный вклад в libjxl на ранних этапах ее разработки внесли компании Google и Cloudinary.

Разворот на 180 градусов

Подтолкнуть к переходу на новый формат веб-мастеров может его широкая поддержка со стороны клиентского ПО, в частности, браузеров.

В 2022 г. JPEG XL, развивающийся с 2018 г., получил статус международного стандарта, однако участники рынка с его внедрением не торопились. К 2023 г. едва ли не единственным обозревателем с официальной поддержкой JPEG XL являлся Apple Safari.

Корпорация Google несколькими годами ранее проводила тестирование JPEG XL в Chromium, браузере с открытым исходным кодом, на базе которого строятся Google Chrome и большинство современных браузеров. Однако ближе к концу 2022 г. поддержка формата была исключена Chromium 110. В Google это решение объяснили «отсутствием интереса к технологии со стороны участников экосистемы». Кроме того, корпорация продвигала AVIF – формат собственной разработки, который по ряду свойств уступал JPEG XL.

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Тем не менее в начале 2026 г. Google решила вернуть поддержку JPEG XL в Chromium, предварительно переписав соответствующий декодер на языке программирования Rust, обеспечивающем безопасную работу с памятью. В Chromium 145 появился экспериментальный флаг "enable-jxl-image-format", позволяющий включить поддержку JPEG XL.

Сегодня JPEG XL «понимают» в том числе Microsoft Edge (с версии 155), Brave (1.97.56) и другие менее популярные обозреватели, основанные на коде Chromium.

В марте 2025 г. CNews писал о том, что Microsoft реализовала поддержку перспективного графического формата JPEG XL в последней версии операционной системы Windows 11 посредством дополнения. Оно аболютно бесплатное и доступно в Microsoft Store.

Ситуация на рынке браузеров

Согласно данным Statcounter, по состоянию на сентябрь 2026 г., на долю Firefox приходится 2,8% глобального рынка браузеров. По данному показателю он уступает только Edge (6,04%), Safari (18.27%) и Chrome (66,36%).

Если же рассматривать рынок в разрезе десктопных версий обозревателей, то здесь у Firefox 6,11%, а тройку лидеров составляют те же самые игроки, только Edge с 14,64% опережает Safari (8,06%). Пальма первенства – у Chrome (65,09%).

Дмитрий Степанов

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