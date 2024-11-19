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Власти США намерены заставить Google продать браузер Chrome

Министерство Юстиции США планирует обратиться к судье, признавшему Google монополистом и еще не вынесшему окончательное решение по этому делу, с предложением потребовать от компании продать поисковик Chrome. Это может изменить мировой рынок онлайн-поиска, однако найти покупателя будет сложно.

Антимонопольные требования

Антимонопольные органы США намерены добиваться принуждения Google к продаже его поисковика Chrome, пишет Bloomberg.

Министерство Юстиции, как выяснило издание, готовит список мер для предотвращения монопольного положения компании, с предложением которых планирует обратиться к судье, который в августе 2024 г. постановил, что Google незаконно монополизировал рынок онлайн-поиска.

Судья назначил на апрель 2025 г. двухнедельное слушание по вопросу о том, какие изменения должна внести Google для устранения нарушений, и планирует вынести окончательное решение к августу 2025 г.

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Kai Wenzel/Unsplash
Google может лишиться своего поисковика Google Chrome

Еще одной из предлагаемых мер станет отделение ОС Android для смартфонов от других продуктов Google, включая поиск и магазин мобильных приложений Google Play, которые теперь продаются как пакет, сообщили осведомленные источники. По их словам, антимонопольные органы отказались от более жесткого варианта, который заставил бы Google продать Android.

Власти также намерены добиваться, чтобы Google делилась большей информацией с рекламодателями и давала им больше контроля над тем, где показываются их объявления.

Кто может купить Chrome

Принудительное отделение, если оно произойдет, может столкнуться с трудностями поиска покупателя. Потенциально заинтересованных компаний, способных совершить такую покупку, не так много. Это мог бы быть, например, Amazon, но он тоже столкнется с антимонопольным контролем, который может помешать такой крупной сделке.

«Я считаю, что это крайне маловероятно», — заключил аналитик Bloomberg Intelligence Мандип Сингх (Mandeep Singh), хоть и назвал одного кандидата — OpenAI, разработчика ChatGPT. «Это дало бы ему и дистрибуцию, и рекламный бизнес в дополнение к подпискам на потребительских чат-ботов», — полагает Сингх.

Рынок онлайн-поиска изменится

Chrome — самый широко используемый браузер в мире, пишет издание. По данным аналитического портала StatCounter, в июле 2024 г. расстановка сил на рынке поисковых сервисов (все платформы) была следующей: Google – 91,04%; Bing (Microsoft) – 3,86%; российский «Яндекс» – 1,36%. В мобильном сегменте позиции Google еще сильнее: 95,19% против 1,13% «Яндекса» и 1,04% китайского Baidu (1,04%).

Chrome является ключевым фактором успеха рекламного бизнеса Google. Компания может видеть активность зарегистрированных пользователей и использовать эти данные для более эффективного таргетирования рекламных акций, которые приносят большую часть ее дохода. Google также использует Chrome для направления пользователей к своему флагманскому продукту AI Gemini.

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Если такой актив получит другая компания, к ней переходят все эти преимущества.

Ли-Энн Малхолланд (Lee-Anne Mulholland), вице-президент Google по вопросам регулирования, заявила, что Министерство юстиции, ставящее вопрос о разделении компании «нанесет вред потребителям, разработчикам и американскому технологическому лидерству именно в тот момент, когда это больше всего необходимо».

20 марта 2024 г., Минюст США также предупредил Apple, что не исключает дробление корпорации с капитализацией $2,7 трлн на несколько более мелких компаний — в качестве меры по восстановлению конкурентности рынков.

Анна Любавина

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