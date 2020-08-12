Обновление браузера Vivaldi для Android

Компания Vivaldi Technologies выпустила новую стабильную версию браузера Vivaldi для Android, включающую в себя встроенный блокировщик рекламы и слежки, улучшение интерфейса программы для повышения удобства пользования, а также исправление ошибок.

В новой версии Vivaldi 3.2 для Android пользователи могут подключать различные списки блокировки рекламы и слежки, а также добавлять собственные списки нежелательных или опасных веб-сайтов. Также пользователи могут осуществлять переключение между режимами блокировки на нижней панели браузера, что облегчает работу с устройством одной рукой.

Браузер Vivaldi для Android можно использовать бесплатно на устройствах под управлением Android (версия 5 и выше), планшетах и Хромобуках.

Со времени выхода первой тестовой версии браузера Vivaldi для Android самой запрашиваемой функцией была блокировка рекламы и слежки. Число сервиcов, отслеживающих активность пользователей, растет с каждым днем, поэтому вполне понятно стремление пользователей защитить себя от назойливого подглядывания и раздражающей рекламы.

По этой причине мы решили в первую очередь добавить в браузер Vivaldi для Android блокировщик, позволяющий защитить пользователей от рекламы и слежки. Это позволяет сделать наш браузер отличным выбором для большинства пользователей мобильного интернета.

В новой версии браузера мы еще улучшили эту функцию. Теперь пользователи могут подключать множество различных списков блокировки, включая свои собственные списки, построенные по индивидуальным критериям фильтрации. Кроме того, пользователи могут назначать и индивидуальные настройки для отдельных веб-сайтов, используя встроенные возможности браузера, а также импортировать списки блокировки из других сервисов.

Также для удобства пользователей в адресную строку браузера добавлена иконка в виде щита, с помощью которой можно в пару касаний изменять текущие настройки блокировки для просматриваемых веб-сайтов.

После выхода первых версий браузера Vivaldi для Android мы получили от пользователей большое число предложений по улучшению удобства пользования браузером. Одним из наиболее популярных запросов стало размещение элементов управления браузером на нижнюю панель, чтобы обеспечить возможность управления браузером одной рукой.

Следуя этим пожеланиям, мы переместили кнопки переключения между открытыми и приватными вкладками, недавно закрытыми и открытыми на другом устройстве при включенной синхронизации, на нижнюю панель браузера.