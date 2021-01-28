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Vivaldi представила масштабное обновление браузера

Интернет Интернет-ПО
, Текст: Владимир Бахур

Команда браузера Vivaldi представила масштабное обновление своего браузера 3.6, представляя новую систему работы с контентом - двухуровневые вкладки. Помимо этого, в Vivaldi 3.6 появилась возможность работать с двумя вкладками на одной странице одновременно.

У Vivaldi есть способ справиться с множеством закладок. Группировка вкладок в Vivaldi помогает организовать рабочее пространство, перетаскивая одну вкладку над другой. В исходной реализации Vivaldi группа вкладок занимает не больше места, чем одна вкладка. Это позволяет поддерживать порядок в окне браузера и является эффективным способом быстрого доступа к большому количеству вкладок.

Основное внимание уделяется компактности. Хотя компактная группировка по-прежнему является отличным видом для тех, кто хочет максимизировать пространство на экране, двухуровневая группировка вкладок — это ещё один шаг вперёд.

Новый, второй уровень упрощает реорганизацию стопки или создание новых вкладок в стопке. Например, кнопка «+» в новой строке помогает создавать вкладки в группе. Эта функция сохраняет все другие преимущества вкладок обычного размера, такие, как более удобные для чтения заголовки страниц, уведомления вкладок и эскизы вкладок (если они включены).

Кроме того, двухуровневые стопки вкладок можно заблокировать, что позволяет избежать изменения высоты просмотра страницы при переключении между вкладками и упрощает создание новых стопок на любой отдельной вкладке.

Когда дело доходит до управления вкладками, в Vivaldi можно сделать много всего. Просмотр нескольких сайтов в одном окне упрощается с помощью функции «Размещение вкладок». Вкладки можно просматривать в виде дерева через панель «Окно». Переключение между вкладками осуществляется без проблем. Сочетание клавиш Ctrl + Tab позволяет перемещаться по открытым вкладкам и отображать их в виде эскизов (горизонтальный цикл) или списка заголовков (вертикальный цикл).

Для быстрой навигации можно использовать предустановленные сочетания клавиш или назначать сочетания клавиш в зависимости от личных предпочтений. Точно так же редактируемые жесты мыши помогают выполнять команды, связанные с вкладками. Вместо того, чтобы нажимать на вкладку, переключайтесь с помощью быстрых команд. Есть несколько способов открывать и закрывать вкладки. Переход на ранее открытую вкладку одним щелчком мыши позволяет сэкономить время, а случайно закрытая вкладка может быть легко извлечена из корзины. Искать вкладки намного проще с возможностью отображения эскизов вкладок.

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