Юного махинатора преступной криптобиржи посадят на десятки лет

27-летний Авраам Айзенберг, арестованный в декабре 2022 г. , манипулировал стоимостью криптотокенов биржи MangoMarkets и заработал на этом более $110 млн. Теперь ему грозят десятилетия за решеткой.

Махинации не пройдут

В США арестован некто Авраам Айзенберг (Avraham Eisenberg) по обвинению в мошеннических манипуляциях, благодаря которым он обогатился на $114 млн за счeт децентрализованной криптобиржи Mango Markets и ее клиентов.

Арест был произведен еще в конце декабря 2022 г., но официальные обвинения в суде были предъявлены лишь на днях.

В публикации Министерства юстиции США очень мало подробностей о том, что именно сделал обвиняемый, указывается лишь, что он «искусственно манипулировал ценами на определенные бессрочные фьючерсные контракты».

Как уточняет издание Coindesk, в октябре 2022 г. Айзенберг открыто заявил, что входил в группу, занимавшуюся эксплуатацией кредитного протокола MangoMarkets (децентрализованного протокола на базе блокчейна Solana), на чем ему с подельниками удалось выручить $114 млн.

Финансового махинатора, нажившегося на криптобирже Mango, хотят посадить на 40 лет

В социальных сетях Айзенберг называл схему легальной и «высокоприбыльной трейдинговой стратегией». Несмотря на якобы легальность своих действий, он, тем не менее, вернул Mango криптоактивов на сумму 67 млн, чтобы избежать судебного иска.

Но это не помогло: во-первых, MangoMarkets подали-таки в суд, требуя вернуть оставшиеся $47 млн, во-вторых, против компании возбуждено уголовное дело за мошеннические действия с финансовыми активами, манипуляции с финансовыми активами и цифровое мошенничество.

Не важно, где ты совершил преступление

В заявлении Министерства юстиции США указывается, что рыночные манипуляции незаконны в любых формах, и что власти будут бороться с ними вне зависимости от того, где они происходят, в том числе на криптовалютных площадках.

В минюсте не скрывают, что действия против Айзенберга носят назидательный характер.

— «Эксплутация децентрализованных финансовых платформ — это новый фронтир для классических финансовых преступлений, когда злоумышленники используют новые технологии для личной наживы», заявил представитель минюста, заместитель генерального прокурора Кеннет А. Полайт (KennethA. Polite). — «Данным делом мы посылаем сигнал, что не важно, какой механизм используется для совершения рыночных манипуляций и мошенничества, мы сделаем все, чтобы привлечь к ответственности виновных».

«По-видимому, единственное, что остается обвиняемому, это настаивать на том, что он не знал, что его схема незаконна, хотя в это вряд ли кто-то поверит, — считает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — В последнее время много историй, как разные дельцы пытаются проворачивать вполне классические, давно признанные незаконными на традиционных рынках махинации в криптовалютной сфере, рассчитывая всех перехитрить, а потом сталкиваются с перспективой вполне классической продолжительности тюремных сроков. Крипторынок от этих действий страдает довольно ощутимо, с другой стороны, видимо, это болезнь роста и становления: традиционная финансовая сфера проходила через все те же процессы много десятилетий назад.

По совокупности обвинений Айзенбергу грозят 40 лет тюремного заключения.