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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176043
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Trump Melania Трамп Мелания


УПОМИНАНИЯ


07.05.2025 Сенаторы США собрались запретить Трампу и его семье зарабатывать на криптовалютах 2
09.04.2025 В США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи Binance 2
14.11.2016 Дональд Трамп «обживает» доменное пространство 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Trump Melania и организации, системы, технологии, персоны:

Цифровые активы 133 2
Chainalysis 19 1
Verisign 357 1
Unsplash 1029 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1268 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1023 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 566 2
Судебная власть - Judicial power 2345 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 179 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 717 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 264 1
Демократическая политическая партия США 117 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 148 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1568 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 935 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 2
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 143 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5359 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5510 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5041 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 557 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 69 2
XRP - Криптовалюта 15 2
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 34 2
FreePik 1142 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 667 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 507 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 157 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52608 3
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 394 2
Solana 24 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7099 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1770 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 621 1
UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - Единая политика разрешения доменных споров, внесудебная процедура и политика разрешения споров, касающихся доменных имён 18 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4539 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8234 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 637 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2901 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4777 1
The Verge - Издание 572 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1294 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 205 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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