Украинскую «королеву криптовалюты» экстрадировали из Таиланда прямиком в США

В мае 2026 г. гражданка Украины Елена Обламская, известная в интернете под псевдонимом «Лола Феррари», была экстрадирована из Таиланда в Соединенные Штаты. Американские власти обвиняют ее в том, что она являлась одним из основателей криптовалютной ИТ-платформы Forsage, которая, по версии прокуратуры, использовалась как инструмент глобальной финансовой пирамиды.

Борьба с преступностью

Украинку экстрадировали из Таиланда в США по делу криптопирамиды Forsage на $340 млн, говориться на сайте Министерства юстиции (Минюста) США. Американская прокуратура считает Forsage одной из крупнейших мошеннических схем в децентрализованных финансовых сервисах (DeFi).

Согласно судебным документам, в 2019 г. Ольга Обламская она же Лола Феррари и ее сообщники запустили проект Forsage, который активно продвигался по всему миру через социальные сети. ИТ-платформа позиционировалась как децентрализованный матричный проект, основанный на принципах сетевого маркетинга и использовании смарт-контрактов (самоисполняемых договоров на блокчейне). Для потенциальных инвесторов Forsage преподносился как законная, низкорисковая и высокодоходная инвестиционная возможность. Однако, по версии следствия, проект представлял собой классическую финансовую пирамиду, через которую у инвесторов из разных стран было привлечено около $340 млн.

Механизм работы ИТ-проекта был следующим: после приобретения пользователем «слота» смарт-контракт автоматически перераспределял поступившие средства в пользу более ранних участников. Следствие квалифицирует данный принцип как классический признак финансовой пирамиды. Кроме того, часть привлеченных от инвесторов средств переводилась на криптокошельки, подконтрольные обвиняемым, через смарт-контракт xGold построенная на блокчейне Solana.

Следствие установило, что смарт-контракты Forsage были намеренно запрограммированы таким образом, чтобы приносить доход исключительно ограниченному кругу лиц — организаторам ИТ-проекта. В частности, один из криптокошельков, подконтрольных организаторам, получил более 5,4 тыс. ETH, что эквивалентно нескольким миллионам долларов США.

Королева криптовалюты

Ольга Обламская занимала особое место в структуре схемы. Согласно позиции прокуроров, именно она позиционировала себя как «королеву криптовалюты» и активно продвигала Forsage в интернете как полностью легитимную и перспективную инвестиционную ИТ-площадку. В результате деятельности схемы у инвесторов по всему миру было похищено около $340 млн.

По версии американских властей, главным организатором схемы выступал Владимир Охотников. Родившийся в Казахстане Охотников начал карьеру в качестве мастера чайных церемоний и дистрибьютора продукции компании «Тяньши», после чего прошел через несколько сетевых проектов. Впоследствии он вышел на рынок криптовалют и стал одним из основателей Forsage, которая считается одной из крупнейших криптовалютных афер в истории. Согласно данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), россиянин Охотников, проживающий в Дубае, руководил, управлял и контролировал деятельность проекта Forsage. Примечательно, что он также выступил соавтором сценария и сыграл роль в фильме Кевина Спейси (Kevin Spacey) «Сага о Холигардах — Портал силы» под именем Ладо Охотников (Lado Okhotnikov). Продюсером картины стала Эльвира Гаврилова (Elvira Gavrilova), ранее продюсировавшая фильм Шона Пенна (Sean Penn) «Сверхдержава» о Владимире Зеленском. В своих социальных сетях Владимир Охотников открыто поддерживал украинскую сторону в специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Арест в Таиланде

Тайское Бюро по борьбе с киберпреступностью арестовало Ольгу Обламскую в феврале 2026 г. в ее кондоминиуме в районе Чалонг (остров Пхукет).

В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, ноутбук, планшет iPad и документы. Ранее Обламская скрывалась на острове Бали в Индонезии.

Минюст США, Федеральное бюро расследований (ФБР) и тайские правоохранительные органы в течение нескольких недель отказывались официально подтверждать факт ее задержания.

Под стражей

12 мая 2026 г. Ольга Обламская предстала перед федеральным судом США. Она не признала вину по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Суд принял решение заключить ее под стражу до начала судебного разбирательства с участием присяжных, которое назначено на 14 июля 2026 г.

В случае вынесения обвинительного приговора Обламской грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, три года условно-испытательного срока, а также штраф в размере $250 тыс.

Ольга Обламская стала первой из четырех фигурантов дела Forsage, кто предстал перед федеральным судом США. Остальные обвиняемые — Владимир Охотников он же Ладо, Михаил Сергеев он же Майк Муни и Сергей Маслаков — по-прежнему остаются на свободе.

По данным прокуратуры США, Владимир Охотников последние несколько лет проживал в Грузии, однако в 2023 г. переехал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В 2024 г. Тбилисский городской суд заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы по делу об отмывании денежных средств, полученных в результате деятельности финансовой пирамиды Forsage.

Горе-инвесторы

Масштабы причиненного ущерба значительны. По данным следствия, анализ блокчейна показал, что более 80% участников ИТ-проекта вернули меньше средств, чем вложили, а свыше половины инвесторов не получили обратно ни одной криптовалюты.

Особую циничность схеме придает тот факт, что организаторы целенаправленно таргетировали жителей развивающихся стран — Филиппин, Нигерии, Венесуэлы и других. На фоне низкого уровня финансовой грамотности и сложного экономического положения люди вкладывали последние сбережения в якобы безопасный и высокодоходный ИТ-проект.

Прокуроры США также опровергли заявления организаторов о том, что благодаря Forsage 50 человек стали миллионерами. Согласно результатам анализа блокчейна, только один аккаунт, находящийся под контролем самих обвиняемых, получил более одного миллиона долларов в криптовалюте.