Right line и Axiom JDK подготовили Java-приложения к работе в экосистеме цифрового рубля

Right line, разработчик программного обеспечения для финансового сектора, и Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, сообщают о завершении совместных испытаний продуктов на соответствие требованиям к обеспечению информационной безопасности платформы цифрового рубля. Успешное тестирование позволяет рекомендовать использование прикладных решений Right line в доверенном российском Java-окружении. Об этом CNews сообщили представители Right line.

Для проведения тестов были задействованы российские операционные системы и платформа Java, сертифицированные ФСТЭК и реализующие режим замкнутой программной среды, и средства криптографической защиты информации класса КС-3. При этом специалистами тестировались два варианта: как встроенных, так и наложенных средств.

В ходе нагрузочных испытаний было подтверждено успешное прохождение всех тестовых сценариев. Прикладные решения показали стабильную работу на длительном промежутке времени. По результатам проверки работоспособности и корректности функционирования продуктов специалистами Axiom JDK и Right line были выпущены сертификаты совместимости.

В качестве среды исполнения Java-приложений использовалась сертифицированная платформа Axiom JDK Certified, в которой усилены функции безопасности согласно требованиям ФСТЭК для 4 уровня доверия. Это единственная среда разработки и запуска Java-приложений, разрешенная регулятором к применению в критической инфраструктуре и комплексных системах с повышенными требованиями к ИБ, включая платформу цифрового рубля.

Для обеспечения информационного взаимодействия со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) использовался продукт Right Crypto компании Right line. Ранее это решение успешно прошло оценку влияния на требования, предъявляемые к СКЗИ по КС-2. Сейчас Right Crypto развивается в части взаимодействия с СКЗИ класса защиты КС-3. И на данный момент оно реализует весь перечень криптографических операций, необходимых для работы с цифровым рублем, и обеспечивает интеграцию с СКЗИ класса защиты КС-3 и корректное встраивание крипто-функций СКЗИ в сценарии цифрового рубля.

«Наша стратегия – помогать отечественным компаниям строить надежные, производительные и защищенные системы на Java. Мы постоянно инвестируем в совместимость и сертификацию технологий в соответствии с требованиями регуляторов и потребностями клиентов, и благодарим партнеров за сотрудничество. Наше решение разработано для поддержания контроля целостности и безопасного исполнения интерпретируемого кода, верификации class-файлов, регистрации событий безопасности и управления доступом. Благодаря этому оно создает доверенную среду для работы программного обеспечения с платформой цифрового рубля», – отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK.

«Команда Right line принимает участие в пилоте цифрового рубля с самого его старта в 2023 г. Мы понимаем, насколько это важный и амбициозный проект. Наше сотрудничество с Axiom JDK направлено на повышение отказоустойчивости критически важных систем и поддержку непрерывности бизнеса в экосистеме цифрового рубля. И мы планируем наращивать взаимодействие с командой, инженеры которой более 25 лет создают Java в России. Расширение продуктовой линейки, совместное тестирование продуктов и подтверждение соответствия требованиям регулятора гарантирует надежность наших продуктов для работы с криптографией в условиях жестких требований по информационной безопасности», – сказал Андрей Блощецов, генеральный директор Right line.

Сейчас банки готовятся к массовому внедрению цифрового рубля. Ранее Банк России предлагал системно значимым кредитным организациям предоставить операции с цифровым рублем для своих клиентов к 1 июля 2025 г. В данный момент рынок продолжает проводить тестирования и готовит необходимую инфраструктуру для запуска. Увеличение числа участников предполагает особое внимания к вопросам информационной безопасности.