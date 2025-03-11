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Индексная книга (каталог) CNews*
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Блощецов Андрей


11.03.2025 Right line и Axiom JDK подготовили Java-приложения к работе в экосистеме цифрового рубля 1
24.10.2024 Right line и Uniteller подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве  1
21.11.2022 Right Line внедрила возможность платежей B2B между юрлицами и ИП в рамках Системы быстрых платежей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Блощецов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Right Line - Райт Лайн 15 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4811 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1185 1
C2S - Customer-to-Services - соединения между потребителями и сервисами 12 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5340 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6317 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51294 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11155 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1740 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4534 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6876 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 150 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 676 1
Россия - РФ - Российская федерация 145965 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48454 2
Платёжное поручение - Payment order 224 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6201 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
Создано именных указателей - 170358.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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