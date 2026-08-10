Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех Росэлектроника Торий НПП S-Terra CSP VPN Gate С‑Терра Шлюз С‑Терра TLS-шлюз СКЗИ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 42
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Земтек Горнопромышленный холдинг 3 1
|ГПБ - Газпромбанк 1306 1
|Royal Dutch Shell - Шелл 238 1
|ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 167 1
|Земков Сергей 159 2
|Иванов Михаил 116 2
|Залогин Владимир 4 2
|Гугля Антон 13 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Петухова Наталья 3 1
|Островская Анна 3 1
|Трегуб Владимир 2 1
|Грибова Анна 1 1
|Горшилин Михаил 22 1
|Бородавко Александр 3 1
|Гулина Диана 1 1
|Саблина Ирина 4 1
|Курочкин Юрий 15 1
|Зайцев Михаил 351 1
|Комиссаров Дмитрий 252 1
|Рубанов Владимир 76 1
|Дегтев Геннадий 272 1
|Определенов Владимир 20 1
|Калина Роман 62 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Беляев Александр 21 1
|Егоркин Александр 2 1
|Богданов Алексей 8 1
|Савин Андрей 15 1
|Моторко Андрей 73 1
|Подобайло Николай 16 1
|Зеленский Владимир 32 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Королев Иван 2 1
|Смирнов Павел 49 1
|Энфиаджян Рубен 23 1
|Газаров Христофор 5 1
|Афанасьев Алексей 25 1
|Третьяков Николай 3 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Заболотный Алексей 2 1
|Кадер Михаил 25 1
|Савченко Дмитрий 3 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4347 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.